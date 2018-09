C’est le temps de la chasse aux bernaches

Le phénomène est bien connu des chasseurs, le nombre de bernaches du Canada est plus qu’en hausse, il est en explosion. Des milliers de bernaches nichent dans la région et y demeurent durant toute la période estivale, ce qui se traduit par de nouvelles possibilités de chasse, plus tôt en saison.

C’est ainsi que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs autorise une présaison de chasse à la bernache au champ, deux semaines avant l’ouverture complète de la saison. La semaine dernière, un groupe de chasseurs de Boucherville a pu vivre une chasse au champ dans le secteur de Varennes et Sainte-Julie, avec trois guides professionnels de la région.

Bien installé au centre du champ agricole avec environ 60 appelants disposés devant eux, le groupe de chasseurs a eu droit à tout un spectacle en étant survolé par une centaine d’outardes. Une vingtaine d’entre elles ont été récoltées par les chasseurs qui ont profité de cette nouvelle chasse avant saison permise en raison de l’abondance des oiseaux.