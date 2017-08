C’est décidé, je retourne aux études! Et je suis le héros de ma quête.

Crédit photo : Courtoisie

Un retour aux études est un défi de taille. Par où commencer? Le livre de la Julievilloise Sara Savoie et de sa collaboratrice Lyne Rhéaume, intitulé C’est assez, je retourne aux études!, se veut un guide qui offre une réflexion dynamique sur la connaissance de soi, sur le parcours à réaliser avant d’effectuer un retour scolaire, tout en mettant les chances de son côté pour réussir ce projet.

Les deux auteures se sont connues alors qu’elles travaillaient à la Commission scolaire de Montréal au Service d’aide à la réussite. Au cours de ces années, elles ont rencontré plusieurs personnes de 16 à 24 ans qui désiraient effectuer un retour aux études, mais ne savaient pas comment s’y prendre. « Notre livre est un ouvrage de référence où se trouvent des outils pour aider les jeunes dans leur projet de terminer leurs études secondaires ou de compléter une formation professionnelle, à travers des mises en situation et des histoires vraies dans lesquelles ils peuvent s’identifier et en ressortir en héros », d’expliquer Sara, conseillère en orientation et orthopédagogue.

Parmi les thèmes élaborés se trouvent : la connaissance de soi (les rêves, les besoins, les compétences, les peurs), les pouvoirs de l’action et de la volonté (la motivation, la procrastination, la persévérance), les obstacles, les risques et les sacrifices à surmonter, la poursuite et le goût de réussir, et enfin, la quête.

Rédigé sous le même modèle que les livres-jeux, l’ouvrage permet au lecteur de devenir le héros de son histoire. À travers sa lecture et les choix qu’il prend, il est dirigé vers différentes pistes d’actions et de réflexion dont les conséquences influencent la fin. En plus d’avoir accès à de la théorie vulgarisée, le lecteur a également droit à des sections d’exercices pratiques, des récits, des épreuves révélatrices et des « slams » rédigés par Lyne, analyste et formatrice à la retraite.

Il aura fallu cinq ans pour que le livre soit complété et mis en marché. Celui-ci est disponible sur demande dans les librairies. Il s’adresse autant aux jeunes, qu’à leurs parents et aux intervenants. « Selon les commentaires que nous avons reçus, il y en a qui s’identifient dans la démarche et se sentent soulagés de ne pas être seuls à vivre cette épreuve. Ils ressentent également des encouragements et du soutien. Pour nous, c’est signe que nous avons misé juste dans notre mission », de conclure Sara et Lyne.