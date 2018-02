C’est bientôt la relâche scolaire!

Crédit photo : Courtoisie

La semaine prochaine, c’est la relâche scolaire tant attendue par les milliers d’étudiants de la région. Pour certains parents, c’est aussi la relâche pendant quelques jours, mais pour d’autres, c’est loin d’être un congé en raison de la conciliation travail/famille; on a une petite pensée de sympathie pour vous!

Les différentes municipalités de la MRC ont concocté plusieurs activités gratuites à faire durant cette semaine bien particulière et elles sont présentées dans les chroniques municipales publiées dans cette édition du journal La Relève et également sur leur site Web respectif.

Un des classiques durant la relâche, c’est une visite à l’Électrium de Sainte-Julie qui propose notamment une programmation spéciale durant la semaine. Il y aura des ateliers d’initiation aux sciences animés par les experts en vulgarisation scientifique de Profaqua pour amuser gratuitement les jeunes curieux de six ans et plus et leur famille. De plus, les guides proposent une visite du centre d’interprétation de l’électricité d’Hydro-Québec afin de découvrir les différents phénomènes électriques présents dans le monde qui nous entoure et explorer la fonction de l’électricité dans la nature et dans le corps humain.

Du 5 mars au 11 mars, les jeunes pourront donc s’amuser en développant leur esprit d’équipe et leur curiosité scientifique grâce aux divers ateliers d’une durée de 60 minutes présentés à 9 h 30, 11 h, 13 h et 14 h 30. Au menu : électrolyse, construction de robots, Big Bang, exploration de la Lune en mission Apollo, lancement de fusée et concoction de potions chimiques!

Il est à noter que les places sont limitées, alors il est préférable de réserver dès maintenant en communiquant avec l’équipe de l’Électrium au 1 800 267-4558. Pour connaître la programmation et l’horaire des ateliers, consultez le www.hydroquebec.com/visitez.

5 mars – Électrolyse et hydrogène

Il est bien connu que l’on peut générer de l’électricité avec de l’eau. Mais est-ce que tout le monde sait qu’il est possible de transformer des solutions en utilisant l’électricité dans l’eau? Grâce à des expériences surprenantes, les jeunes découvrent comment un courant électrique peut provoquer une décomposition chimique (par exemple, transformer de l’eau saline en chlore). Pour qu’ils comprennent mieux, toutes ces transformations s’opèrent directement sous leurs yeux!

6 mars – Robotique pour les petits

Est-ce que Star Wars a été votre premier contact avec le monde des robots? Imaginez votre fierté si vous aviez pu créer, à ce moment-là, des personnages animés par la robotique! Dans le cadre d’un atelier passionnant, nos petits savants seront absorbés par la construction de robots simples de forme animale dont ils programmeront l’animation. Avec LEGO WeDo, les manipulations sont amusantes et faciles à comprendre : quoi de mieux pour aiguiser le sens du langage, acquérir un esprit mathématique et scientifique et explorer les technologies de l’information et de la communication!

7 mars – Big Bang!

Vous rappelez-vous de la difficulté que vous éprouviez à imaginer l’immensité de l’univers lorsque vous étiez enfant? À vous représenter les distances entre les planètes du système solaire? Pire encore, à visualiser leurs dimensions? Inimaginable est le seul mot qui vous vient à l’esprit, n’est-ce pas? À l’aide des planètes à l’échelle et d’explications très concrètes, nos astronomes en herbe relèveront le défi d’apprivoiser la naissance, le développement et l’ampleur de ce qui nous entoure, mais que nous ne voyons pas.

8 mars – Mission Apollo : explorer la lune

Avez-vous déjà rêvé de marcher sur la Lune? Nos astronautes d’un jour se transporteront sur cet astre et en découvriront la face cachée et les différentes phases. Afin de bien saisir le fonctionnement de la Lune, ils en feront une visite guidée grâce à un modèle réduit. Ils auront même le loisir d’y fabriquer des cratères! En moins d’une heure, les participants comprendront l’envergure de la mission Apollo 11 lancée le 16 juillet 1969 dans l’histoire de l’humanité. Comme a dit Neil Armstrong : « Un petit pas pour l’homme, un bond de géant pour l’humanité ».

9 mars – La fusée sidérale

L’espace suscite un grand intérêt et soulève de nombreuses interrogations. Pendant l’atelier, nous tentons de répondre à une question qui semble très simple, mais qui est chargée de sens : pourquoi envoie-t-on des astronautes dans l’espace ? Une fois la réponse à cette question bien expliquée, les jeunes deviennent des techniciens de laboratoire qui, à l’aide des notions de séparation de la molécule d’eau, fabriquent le carburant qui sert au lancement d’une fusée… en direct!

10 mars – Robotique pour les plus vieux… 10 ans et +

Quoi de mieux que de mettre la main à la pâte pour bien assimiler une tâche complexe! À l’aide de LEGO Mindstorm NXT et de portables, on propose un atelier innovateur très stimulant pour les plus vieux. Les participants seront appelés à faire preuve de créativité, à développer leur esprit d’équipe, à accroître leur capacité à résoudre des problèmes et à tirer parti de leurs autres aptitudes, afin de découvrir les possibilités illimitées de la programmation des robots. Tout pour attiser leur curiosité!