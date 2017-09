Cérémonie commémorative à la mémoire de Laurie Monette (1999 – 2015)

Accompagnée de nombreux membres de la famille et amis, la Ville de Boucherville a procédé à une cérémonie commémorative, le 28 septembre dernier sur le terrain du Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier, à la mémoire de Laurie Monette, décédée le 28 septembre 2015 à l’âge de 16 ans. Un févier d’Amérique sans épines Skyline et une plaque commémorative lui ont été dédiés.

Par cet hommage, la Ville de Boucherville souhaite mettre de l’avant l’importance du rôle que peut jouer chaque membre de la collectivité dans la prévention du suicide. Bien que le suicide reste un geste individuel, ses dommages collatéraux sont immenses, et c’est sans aucun doute, par l’éducation et la sensibilisation que nous avons le pouvoir de changer les choses.

Laurie était une jeune fille remarquable, forte, tenace et résistante tout comme cet arbre qui s’épanouira au fil du temps. Son âme prend désormais racine ici, dans un lieu à la fois paisible et animé. À force de persévérance, d’engagement et de volonté, Laurie a su déjouer les obstacles rencontrés tout au long de son parcours. Ses qualités lui ont notamment permis d’être sacrée championne canadienne de judo et de gravir le podium des Jeux du Québec 2013. Ce qu’elle a accompli relève d’une passion et d’une assiduité hors du commun. Les proches de Laurie Monette se souviendront de sa volonté à aider les plus jeunes et de sa facilité à écrire ses maux.

Afin de perpétuer la mémoire de Laurie Monette, la Ville de Boucherville est heureuse d’offrir cet arbre et une plaque commémorative où parents, famille et amis pourront venir pour s’y recueillir.

(Source : Ville de Boucherville)