Centre hospitalier Pierre-Boucher: avis aux visiteurs de l’urgence

Crédit photo : CSSS

En raison du taux élevé d’infections (gastroentérite, influenza, etc.) dans la communauté,

les personnes qui accompagnent les usagers à l’urgence sont interdites jusqu’à nouvel ordre,

sauf pour des raisons humanitaires.

Un seul accompagnateur de plus de 14 ans peut demeurer au chevet des usagers suivants :

– les enfants de moins de 18 ans;

– les personnes ayant un déficit cognitif important (dont la maladie d’Alzheimer);

– les personnes ayant une condition instable ou en phase terminale.

L’urgence est très achalandée actuellement. Cette mesure permettra de limiter la transmission des infections à la clientèle et au personnel et facilitera les interventions des employés et des médecins auprès des patients.

Par ailleurs, si vous présentez des symptômes de grippe ou de gastroentérite, veuillez reporter votre visite à l’hôpital à plus tard. En tout temps, assurez-vous de respecter les consignes de prévention et de contrôle des infections. N’oubliez pas de vous laver les mains en entrant et en sortant de l’hôpital.

Les accompagnateurs sont priés de laisser un numéro de téléphone, où il sera facile de les joindre, à l’usager ou à l’infirmière à l’accueil.

Merci de votre compréhension.