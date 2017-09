Le centre d’hébergement Havre Providence ferme ses portes dans le Vieux-Boucherville

Ouvert temporairement depuis le 11 août pour accueillir les demandeurs d’asile haïtiens qui résidaient aux États-Unis, le centre d’hébergement Havre Providence, situé dans le Vieux-Boucherville, ferme ses portes aujourd’hui au même titre que le site établi au Stade olympique l’a fait hier. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal a confirmé la fermeture des deux établissements en fin de journée hier.

L’organisme responsable d’aider les demandeurs d’asile a choisi de centraliser les services sur l’Île-de-Montréal et Laval afin de faciliter le déroulement des opérations. « La diminution du flux d’arrivées des demandeurs d’asile permet de reloger la clientèle dans les centres d’hébergement sur l’Île-de-Montréal et Laval. C’est pourquoi le centre d’hébergement le Havre Providence de Boucherville ferme ses portes aujourd’hui», a fait savoir un porte-parole du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Le réseau de la santé et des services sociaux continuera de maintenir une capacité d’accueil suffisante pouvant répondre à toute nouvelle demande d’hébergement.

À la résidence Havre Providence, 90 unités ont été utilisées au départ. Quelque 180 personnes y logeaient en août. Leur nombre avait récemment diminué.