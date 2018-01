Centre de distribution de Costco: le nombre d’employés à Varennes pourrait presque doubler d’ici cinq ans

Le 18 janvier dernier, l’entreprise Costco a procédé à la pelletée de terre officielle annonçant la construction de son centre de distribution à Varennes, en présence notamment du ministre délégué aux Affaires maritimes, Jean D’Amour.

Pierre Riel, vice-président principal et directeur général de Costco pour l’Est du Canada, a mentionné que le projet est évalué à 100 millions de dollars et qu’il espère que les nouvelles installations seront fonctionnelles dès octobre prochain.

Rappelons à ce sujet que le géant américain a décidé il y a quelques mois de relocaliser son centre de distribution de près de 300 000 pieds carrés de Saint-Bruno dans le futur bâtiment de 550 000 pieds carrés situé sur le chemin de la Baronnie, à Varennes. M. Riel a précisé que cela permettra de consolider les 215 emplois actuels, tout en contribuant à la création de plus de 180 emplois au cours des cinq prochaines années.

« Le centre de distribution de l’Est du Canada dessert notre réseau d’entrepôts allant d’Ottawa à Saint-Jean, Terre-Neuve. L’annonce de la relocalisation de celui‑ci à Varennes est une confirmation éloquente de notre croissance continue », a-t-il souligné. Il a ajouté qu’il est prévu que le centre de distribution de près de 120 000 pieds carrés de Saint-Hubert soit à son tour relocalisé à Saint-Bruno dans un avenir rapproché. De plus, il est également dans les plans de Costco que le site de Varennes soit agrandi à moyen terme, puisqu’un espace de 60 000 pieds carrés serait consacré du commerce en ligne et ce secteur est appelé à connaître une croissance importante au cours des prochaines années.

Un centre névralgique

Lors de la période de questions, le vice-président principal a mentionné que 350 camions par jour feraient la navette au centre de distribution de Varennes, mais ceux-ci ne passeraient pas par le centre-ville, mais plutôt par le chemin ainsi que la montée de la Baronnie, qui ont été récemment réaménagés.

Le maire de Varennes, Martin Damphousse, a rappelé que la Ville a transigé près de 40 millions de pieds carrés de terrains au cours des huit dernières années seulement et cela a amené plus de 500 millions de dollars d’investissements privés sur le territoire, 3 000 emplois, 87 nouvelles entreprises, dont 19 restaurants, « et cinq millions de nouveaux revenus de taxation annuellement! ».

De son côté, le ministre délégué aux Affaires maritimes, Jean D’Amour, a déclaré : « C’est avec fierté que nous soulignons aujourd’hui l’implantation prochaine de ce centre de distribution, qui rejoint les orientations de la Stratégie maritime en contribuant au développement de la zone industrialo‑portuaire de Contrecœur‑Varennes. Des projets comme celui‑ci renforcent le secteur de la distribution ainsi que le potentiel d’attraction de cette zone, qui deviendra, j’en suis convaincu, un centre névralgique de la vitalité économique de la Montérégie. »

Puis, se tournant vers le maire de Varennes et la nouvelle mairesse de Contrecoeur, Maud Allaire, il a lancé, un sourire en coin : « Je suis convaincu qu’on va se revoir bientôt! »

Faits saillants

• Costco exploite actuellement 746 magasins-entrepôts en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. Aujourd’hui, l’entreprise compte 98 magasins-entrepôts au Canada, dont 21 au Québec, incluant les 13 situés dans la région de Montréal. Costco emploie près de 38 000 personnes au Canada, dont plus de 7 400 au Québec (1 500 en Montérégie). Les ventes de l’année financière qui a pris fin le 3 septembre 2017 ont atteint 126,2 milliards de dollars américains.

• La Stratégie maritime du Québec engendrera, d’ici 2030, des investissements de plusieurs milliards de dollars et soutiendra 30 000 emplois dans toutes les régions du Québec.