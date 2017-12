Célébrons ensemble le 325e de la paroisse Sainte-Anne de Varennes

À l’occasion de cet anniversaire, les paroissiens sont invités à redécouvrir leur basilique et s’approprier son histoire et celle de nos ancêtres qui nous ont laissé leur foi et leur superbe église en héritage.

« Le 325e constitue une belle opportunité pour les jeunes et les plus âgés de raviver leur appartenance à la paroisse et de célébrer la foi de leur baptême », a affirmé le recteur de la basilique et évêque émérite de Saint-Jean-Longueuil, Mgr Jacques Berthelet.

Pour souligner cet anniversaire digne de mention et élaborer une belle brochette d’activités, un comité a été formé. Il est composé par Mgr Berthelet, Claire Guimond, marguillière, Denis Le Blanc, conseiller municipal de Varennes, Sylvain Bolduc, gérant administratif et Brigitte Roy, BRS Communication.

Le premier rendez-vous s’est tenu le 16 octobre dernier, jour de la fête de sainte Marguerite d’Youville alors qu’une messe solennelle a été présidée par l’évêque du diocèse Saint-Jean-Longueuil, Mgr Lionel Gendron. Parallèlement, une exposition d’objets sacrés provenant de la basilique s’est amorcée en octobre et se poursuivra jusqu’en janvier 2018 à la bibliothèque de la ville de Varennes. A suivi le concert de Noël de Bruno Pelletier le 1er décembre dernier organisé avec la ville de Varennes et dont les billets ont disparu dès les premiers jours de la mise en vente.

Plusieurs activités en 2018

« Ma paroisse se raconte »

Date à fixer – Soirée où l’on rappellera des faits et anecdotes mettant en valeur des pages d’histoire et des gens ayant marqué la paroisse. Activité organisée en collaboration avec la Société historique de Varennes.

Vêpres

Le 25 février – Hymnes en latin et psaumes en français chantés sur une mélodie grégorienne.

La basilique parée d’anciens ornements

Le 20 mai, à l’occasion de la fête de la Pentecôte, le décor de la basilique nous projettera dans une autre époque.

Festival Classica

Ce concert se tiendra le 25 mai. Il est organisé en collaboration avec la Ville de Varennes.

Portes ouvertes – Exposition – Visites guidées

Le 10 juin – Journée portes ouvertes associée à une exposition historique et à des visites guidées de la basilique, de la maison de l’exposition consacrée à sainte Marguerite d’Youville et du presbytère.

Pique-nique familial

En juillet dans les jardins du sanctuaire.

Les festivités se termineront le 26 juillet par la célébration solennelle de la fête de sainte Anne qui sera précédée par un concert de l’organiste titulaire Pierre Gadbois et suivie d’une procession aux flambeaux qui entraînera les participants vers la chapelle sainte Anne.

Les dates et heures n’étant pas toutes fixées, veuillez consultez régulièrement le semainier paroissial, la page Facebook et le site internet www.paroissevarennes.ca.

Un logo – deux vocations

Un logo a été créé non seulement pour souligner le 325e anniversaire, mais aussi pour représenter la paroisse dans les prochaines années, ce qu’on parviendra à faire en éliminant le « 325e » en haut à droite.

Dans ce logo très significatif, on devine la silhouette de la basilique dont le tracé fait face à l’avenir sur la ligne du temps. Choisie pour représenter le fleuve qu’elle longe, la couleur bleue souligne aussi son appartenance au nouveau parcours touristique les Sanctuaires du fleuve. Les demi-cercles en mouvement symbolisent le dynamisme de la paroisse et sa présence constante dans notre communauté puisque la roue tourne sans cesse. Enfin, la couleur jaune est celle du Vatican et du Pape François.

Tous les paroissiens et leur famille sont invités à participer à ces activités!