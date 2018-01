Une ceinture noire honorifique pour un homme trisomique dans la cinquantaine

Crédit photo : Courtoisie

Le mardi 12 décembre dernier a eu lieu un passage de grade, où plusieurs karatékas de l’École de karaté Goju-ryu Sainte-Julie ont offert une performance. Ils ont pu mettre à profit leurs heures d’entrainement, en vue de prouver leur mérite pour l’obtention d’une nouvelle ceinture. Douze élèves dont cinq ceintures noirs ont réussi leur passage. Parmi eux, André Leboeuf, un homme trisomique dans la cinquantaine, a obtenu sa ceinture noire honorifique. Accompagné de Rino Rodrigue, un instructeur de l’école, André a présenté deux katas à Sensei Yaro Tarana. Une fois sa ceinture noire entre ses mains, il l’a levée dans les airs, manifestant sa joie et sa fierté. La vingtaine de personnes présentes ont été extrêmement émues par cet instant unique. Au nom de toute l’école, toutes nos félicitations à notre ami André et tous les récipiendaires de nouveaux grades pour leur ardeur et leur dévouement dans cette discipline exceptionnelle!