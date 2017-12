Le Cégep Édouard-Montpetit dans le Top 50 en recherche

Crédit photo : cégep Édouard-Montpetit

Le Cégep Édouard-Montpetit est classé au quatrième rang des établissements québécois des 50 meilleurs collèges en matière de recherche et développement au Canada (Canada’s Top 50 Research Colleges 2017).

Le Centre technologique en aérospatiale (CTA), affilié au cégep Édouard-Montpetit, s’est vu octroyer la plus grande partie des fonds de recherche. Totalisant 4,8 M $, cette somme a permis d’appuyer les activités d’une cinquantaine de spécialistes et professeurs ainsi que des stagiaires issus de cégeps et d’universités. Au cours de cette période, le CTA a œuvré sur plus de 300 projets de recherche appliquée dans le domaine de l’aérospatiale.

Parmi les nombreuses activités de recherche du CTA, mentionnons la Chaire de recherche industrielle en fabrication de composantes aérospatiales en matériaux composites financée par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). À cela s’ajoutent trois programmes de recherche du CRSNG dédiés au renforcement de l’innovation : en usinage automatisé de composantes aérospatiales, en inspection des matériaux composites et en opérations aériennes.

Du côté du campus de Longueuil, le Cégep a également reçu des subsides du Fonds de recherche du Québec sur la société et la culture (FRQSC), associés au financement des projets de trois chercheurs collégiaux intégrés dans des équipes de recherche universitaire. Au total, six autres chercheurs ont reçu un appui du Cégep pour mener des projets autonomes ou en partenariat. Ces professeurs sont spécialisés en littérature, en mathématiques, en psychologie, en sociologie et en multimédias.

« Les contributions de la recherche à la mission du Cégep sont essentielles et multiples. La recherche favorise la mise à jour et le renouvellement des contenus disciplinaires ou des pratiques d’enseignement et contribue à la formation de la relève scientifique. Elle permet également de développer des collaborations avec la communauté, et d’en assurer son dynamisme », souligne Lise Maisonneuve, responsable du Service de la recherche.

(Source : Cégep Édouard-Montpetit)