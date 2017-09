Le cégep Édouard-Montpetit honoré pour sa gestion des matières résiduelles

L’organisme Environnement Jeunesse (ENJEU) a récemment attribué au cégep Édouard-Montpetit une mention spéciale pour la gestion des matières résiduelles au collège. Le cégep a élaboré un plan de gestion des matières résiduelles qui prévoit des mesures de réduction et a entrepris d’implanter la collecte de type industriel des matières organiques à l’échelle de tout son campus.

La collecte est accompagnée de campagnes de sensibilisation de la communauté collégiale.

À l’heure actuelle, Édouard-Montpetit est le seul cégep à être doté, à si grande échelle, d’une collecte

de matières organiques, ce qui donne un caractère novateur à ce projet.

L’institution d’enseignement collégial a aussi reçu la certification Cégep vert du Québec de niveau excellence. Depuis plus de 10 ans, les établissements identifiés à ce programme de certification se démarquent par leur volonté d’améliorer continuellement leurs pratiques environnementales et de gestion durable.

« Nous souhaitons propulser et soutenir les cégeps et collèges dans leur démarche environnementale », souligne Raphaëlle Devatine, coordonnatrice des certifications chez ENvironnement JEUnesse. À titre d’exemple, « ENvironnement JEUnesse a soutenu la conduite d’un sondage provincial sur la perception des étudiant(e)s envers le développement durable. Les résultats de cette enquête permettront alors de mieux cibler les actions de sensibilisation auprès des étudiant(e)s », a-t-elle ajouté.

Véritable laboratoire d’innovation, la certification Cégep Vert du Québec a permis de développer un réseau de solidarité et d’échanges entre les établissements.</corps>