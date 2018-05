Le Cégep Édouard-Montpetit célèbre l’engagement étudiant

Crédit photo : cégep Édouard-Montpetit

En cette fin d‘année scolaire, le Cégep a rendu hommage à ses quelque mille étudiants qui se sont impliqués dans une activité socioculturelle dans la dernière année.

Le talent et l’implication des étudiants reconnus

Pour souligner cet engagement, deux événements de reconnaissance ont eu lieu, soit la Soirée des Oskars, qui s’est tenue le 2 mai 2018 à l’Agora de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA), et la soirée Coup de cœur culturel, le « C3 », s’est déroulée le 8 mai à la salle A. Lassonde du campus de Longueuil. Ces occasions ont permis à la Direction des affaires étudiantes et communautaires de souligner l’implication et l’engagement de plusieurs étudiants qui choisissent de faire de leur passage au Cégep, une aventure marquante. Pour les étudiants présents lors de ces événements, c’était unanime : leur engagement a changé le visage de leur séjour au cégep et le sens donné à leurs études.

Lors de ces deux soirées, les étudiants présents ont aussi pu applaudir le talent de certains de leurs collègues de classe qui sont montés sur scène afin d’offrir des performances musicales, dont quelques-unes ont été créées spécialement pour l’occasion.

Des étudiants bien entourés

Des hommages ont également été rendus à ceux qui permettent aux étudiants de se réaliser à travers ces activités parascolaires. En effet, chaque année, les étudiants participant à ces activités ont le privilège d’être encadrés par des professionnels qui partagent leur passion. Au campus de Longueuil, Pierre Moussette, responsable de l’atelier de guitare, de basse et de ukulélé à Édouard depuis 40 ans s’est adressé aux étudiants pour une dernière fois avant sa retraite. « Au fil des ans, j’ai eu le privilège de rencontrer plus de 2500 élèves avec qui, en faisant de la musique, j’ai développé une relation. Ce sont eux qui, chaque jour, me donnaient le goût de venir au Cégep et de leur enseigner avec enthousiasme et passion. » À l’ÉNA, Pascal Belfix, professeur en Techniques de génie aérospatial, a reçu le titre de M. Oskar 2018 en hommage à sa disponibilité et à son implication auprès des étudiants depuis de nombreuses années.

(Source : cégep Édouard-Montpetit)