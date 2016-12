CCVB organise un concours de réalisation de courtes capsules

Dans le cadre du 350e de Boucherville, Création Ciné Vidéo de Boucherville (CCVB), en collaboration avec la Corporation des fêtes 2017, propose aux citoyens et citoyennes de Boucherville de participer à la réalisation de courtes capsules de 8 à 10 secondes sur la vie à Boucherville et par le fait même courir la chance de gagner un des six prix de participation.

Pour participer, il suffit de faire parvenir à CCVB une prise de vue (séquence) touchant la thématique de la qualité de vie et de la fierté d’appartenance à Boucherville. Vous pourriez par exemple représenter des activités propres à la Ville tels le sport, la culture ou des événements spécifiques. Il est aussi possible de parler des citoyens de Boucherville (parents, voisins, commerçants, …) ou encore de certains lieux qui évoluent au fil du temps et des saisons, qu’ils soient historiques ou non.

Pour filmer, vous pouvez utiliser votre cellulaire (téléphone intelligent), tablette, appareil photo ou caméscope, mais seules les prises horizontales seront acceptées. Il s’agit de faire parvenir à CCVB une séquence avec un mouvement de caméra de gauche à droite (panoramique) et les vidéos devront idéalement être en format MP4. La vidéo doit être reçue avant le 1er mars 2017.

De plus, CCVB fera tirer parmi les participants et participantes 6 prix de 100 $, un seul prix par participant. Ces prix seront remis au 7e Festival de Courts Métrages de Boucherville le 30 avril 2016, où un montage des capsules sera présenté.

Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire consultez le site http://www.festival-

courts-metrages.com/

(Source : Corporation des fêtes 2017 de Boucherville)