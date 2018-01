La CCMSB ‒ Une Chambre de commerce qui a le vent dans les voiles!

Crédit photo : Courtoisie

Le 24 janvier dernier avait lieu le cocktail du Président 2018 de la Chambre de commerce Mont-Saint-Bruno. La soirée se déroulait pour une 4e année consécutive chez BMW – Sainte-Julie, alors que son vice-président Gaétan Courchesne accueillait près de 150 participants réunis pour cette tradition festive de début d’année. MM. Daniel Tousignant et Marcel Aubin, respectivement président et directeur général de la CCMSB, ont tracé un bilan très positif de l’année 2017 et présenté une offre bonifiée ainsi qu’une brochette de rabais et d’avantages exclusifs offerts aux membres, à leurs employés et à leur famille par le biais de la nouvelle carte Atout.

Campagne de recrutement

Un nombre record de non-membres étaient présents pour « réseauter » et découvrir cette organisation, qui en est à sa 65e saison. Bon nombre d’entre eux ont exprimé leur satisfaction et leur intérêt à y adhérer afin de profiter du dynamisme, de l’entraide et de la convivialité caractéristique de cette Chambre à dimension humaine. Alors que la campagne de recrutement Hiver 2018 bat son plein, les membres du CA ont accueilli la réponse de la communauté d’affaires avec enthousiasme et se disent confiants d’atteindre, avec le nouveau vent qui souffle, l’objectif de recruter ou de « ramener au bercail » cinquante nouveaux membres d’ici le 31 mars 2018.

« Lors de la soirée, nous avons constaté la présence d’un nombre plus important d’entrepreneurs et de commerçants de Varennes. C’est peut-être une conséquence de la fin des activités de la Chambre de Varennes, survenue le 7 décembre dernier », avançait le directeur général, Marcel Aubin.

Un appui concret de Sainte-Julie

Parmi les participants et les dignitaires se trouvait Mme Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie, qui a annoncé que la Ville apporterait un appui concret à la CCMSB, entre autres, en devenant membre à part entière dès maintenant et en établissant une collaboration plus étroite avec l’organisme afin de soutenir la vitalité économique et les entreprises julievilloises. La Ville, encore une fois, a fait preuve d’initiative, ce qui n’a pas manqué de réjouir et d’inspirer les invités de la soirée qui considèrent adhérer à la CCMSB.

Défi ose Entreprendre — 20e édition

Au cours de la soirée, une bonne partie de la programmation du premier semestre 2018 a été dévoilée et peut être consultée sur le site ccmsb.ca. Parmi celles-ci, notons le cocktail de lancement du Défi ose entreprendre qui se tiendra le 28 février prochain au restaurant « La petite école » une des bonnes tables de Sainte-Julie, dont le propriétaire Jean-François Allard est lui même admissible au concours.

Présenté par le SDE de la MRC Marguerite d’Youville et Desjardins, le cocktail est organisé par la CCMSB cette année. Cette activité gratuite s’adresse en priorité aux nouvelles entreprises et aux nouveaux entrepreneurs de Sainte-Julie, Saint-Amable et Varennes. Traditionnellement, elle réunit aussi bon nombre d’autres entrepreneurs du territoire. C’est un événement à ne pas manquer, avec un nombre de places limitées.