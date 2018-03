La CCIRS dévoile les entreprises finalistes de la 34e édition des Prix Excellence 2017-2018

Plus de 200 personnes ont assisté la semaine dernière au dévoilement des entreprises finalistes du prestigieux concours des Prix Excellence de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS). Cinq parmi celles-ci sont étabies à Boucherville : Groupe Intersand, Technologie supérieure d’alliage, Idenco, Simaudio et . CoencorpLa 34e édition du Gala Dominique-Rollin se tiendra le 2 mai prochain à l’Étoile du Quartier DIX30.

Une ambiance fébrile régnait au Groupe Serdy lors de l’annonce des finalistes des 10 catégories. « C’est toujours excitant d’assister au dévoilement des finalistes, parce qu’on se rend compte du dynamiste et de la grande qualité des entreprises de notre région. C’est aussi une grande fierté de savoir que nos entreprises contribuent aussi activement à l’économie du Québec », a soutenu Catherine Brault, présidente de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud.

Réparties en 10 catégories distinctes, les 30 entreprises finalistes sont officiellement dans la course pour les grands honneurs du Gala Dominique-Rollin qui se tiendra le 2 mai prochain, à l’Étoile du Quartier DIX30. Lors de cette soirée de couronnement, seront également décernés le prix Entreprise de l’année, le Prix Coup de cœur ainsi que le Prix Développement durable décerné à l’entreprise qui a démontré un souci quant à la préservation de l’environnement.

Anaïs Favron animera la soirée. Quant au jury, il est présidé pour une première année par Me Jean-Jacques Rainville, avocat à la firme Dunton-Rainville. Enfin, Isabelle Lemieux, CPA et CA, chez Demers Beaulne, agit à titre de vérificatrice officielle des cahiers de candidatures.

Il est possible de réserver vos billets pour cette 34e édition du concours via ccirs.qc.ca. Félicitations aux finalistes et place au 34e Gala Dominique-Rollin le 2 mai prochain.

Entreprises finalistes pour les prix Excellence 2017-2018

Catégorie Exportation

Simaudio

Coencorp consultant corporation

TEC Centre d’évaluation de la technologie

Catégorie Commerce de détail

Claude Ste-Marie Sport

Maison de la course

Éco Cuisine Design

Catégorie Entrepreneurs – Métiers de la construction Constructions Bâtiments Québec

JCB Entrepreneurs Généraux

Taje Akoury construction

Catégorie Manufacturier et/ou de distribution moins de 10 millions $

Be One Breed

Distribution Axessorize

Idenco

Catégorie Manufacturier et/ou de distribution

10 millions $ et plus

Groupe Intersand Canada inc.

Technologie Supérieure d’Alliages Co.

Trans-Herbe inc.

Catégorie Innovation et technologies

Logiag

Globalia

Thinking Habitat inc.

Catégorie Nouvelle entreprise

Groupe Core

Élixir Marketing Olfactif

Planète Hollywouf

Catégorie Relève et transfert d’entreprise

Solutions Consortech inc.

Infrastructel

Magnor

Catégorie Entreprise de service Moins de 20 employés

La Tablée des Chefs

Cardio Plein air

Enviro-Option

Entreprise de service 20 employés et plus

Collège Durocher

Prévention Incendie Safety first

Certex

