Une cavalière de Boucherville rafle l’or

La cavalière Sarah Caron, de Boucherville, a décroché la médaille d’or en chasse adulte lors de la finale interrégionale des Jeux équestres du Québec. Grâce à sa performance et à celle d’une vingtaine d’autres cavalières, l’équipe de la Rive-Sud a été couronnée championne.

La 22e finale organisée du 22 au 24 septembre dernier dans le cadre de Caballista par Cheval Québec a accueilli plus 300 cavaliers, 8 équipes régionales, dont la grande favorite, celle de la Rive-Sud.

En plus de l’or, Sarah Caron a également mis la main sur la médaille d’argent en Classique de chasse. « J’attendais ce moment avec impatience, après sept participations aux Jeux équestres, c’est ma première médaille d’or. »

Âgée de 19 ans, Sarah pratique l’équitation depuis 12 ans. « Ma mère qui est entraîneure m’a toujours impliquée dans les sports. J’aime l’équitation pour la relation que j’ai avec le cheval et la complicité que l’on développe. C’est différent que de faire d’autres sports d’équipe, comme le soccer. Lui, il ne parle pas, alors il faut essayer de le comprendre. S’il a eu une mauvaise journée, il faut “dealer” avec ça. »

Inscrite au programme Sports-études en équitation, Sarah étudie en sciences pures et appliquées au Collège de Maisonneuve. Elle rêve plus tard d’être cavalière professionnelle, d’avoir sa propre écurie ou son équipe de compétition.

Après l’avoir perdu il y a deux ans, la délégation de la Rive-Sud reprend ainsi le titre de championne avec un total de 64 points. Elle a par ailleurs remporté la médaille de bronze en concours complet, épreuves combinées; la médaille d’or en chasse; la médaille d’argent en dressage; et la médaille d’or en équitation.

L’équipe de la Rive-Sud a remporté 30 médailles individuelles. Elle était dirigée par Marie-Hélène Roch, Jade Barsalou, Frédérique Burelle-Jeanotte et Geneviève Blouin.