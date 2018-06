La carte touristique de Contrecoeur spécial 350e anniversaire

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Contrecœur est fière de présenter la 10e édition de la carte touristique de Contrecœur, aux couleurs du 350e anniversaire de fondation de Contrecœur. Se positionnant comme LA vitrine sur le magnifique fleuve Saint-Laurent, Contrecœur vous présente ses principaux attraits touristiques et infrastructures.

Imprimée à plus de 50 000 exemplaires, cette carte s’avère un outil efficace et complet pour la population et les touristes. En plus de découvrir certains commerces et activités à faire sur le territoire de la ville, le verso vous informe sur toute la programmation des activités organisées dans le cadre des célébrations du 350e, ainsi que celle du festival annuel Les Diableries de Contrecœur.

Cette carte touristique est accessible dans plusieurs restaurants, garages, dépanneurs, édifices municipaux, commerces, entreprise épiceries, etc. Elle a aussi été distribuée dans les villes environnantes : Verchères, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Calixa-Lavallée et Saint-Roch-de-Richelieu.

Pour obtenir plus amples renseignements sur les attraits touristiques de Contrecœur, rendez-vous au bureau d’accueil touristique, situé à la Maison Lenoblet-du-Plessis (4752, route Marie-Victorin). Pour connaître les heures d’ouverture, téléphonez au 450 587-5750 ou rendez-vous au www.culture.net.