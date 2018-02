Le Carrefour action municipale et famille célèbre ses 30 ans et ses bons coups!

Crédit photo : Ville de Varennes

En 30 ans, le Carrefour action municipale et famille (CAMF) a connu une ascension des plus remarquables. L’organisme à but non lucratif est engagé dans la promotion, la mise en œuvre, l’accompagnement et le suivi des politiques familiales municipales (PFM) et, depuis 2008, il a aussi le mandat d’appuyer les communautés désirant entreprendre une démarche Municipalité amie des aînés (MADA). En 2003, on comptait une soixantaine de municipalités qui avaient adopté une politique familiale municipale, alors que, de nos jours, environ 900 municipalités sur 1 112 au Québec comptent un responsable des questions familiales et aînés.

Le Carrefour action municipale et famille, présidé par le maire de Varennes Martin Damphousse, entreprend présentement une tournée provinciale qui s’arrêtera dans 17 villes de toutes les régions du Québec. Le 14 février dernier, ses responsables effectuaient un arrêt à Varennes afin de rencontrer les maires et mairesses ainsi que les élus responsables des questions familiales et aînés de la région de la Montérégie.

Cette réunion a permis d’échanger à propos des enjeux concernant la famille, des outils développés par le CAMF et ses partenaires, de l’évolution des politiques familiales municipales et de la démarche Municipalité amie des aînés, ainsi que du rôle respectif des élus responsables de ces questions.

Les participants ont pu notamment souligner les bons coups effectués par tous ses membres, ce qui peut inspirer les différents responsables des questions familles et aînés à offrir une plus grande variété de services à leur collectivité et ce, parfois, à coût minime.

Parmi les bons coups dans la MRC de Marguerite-D’Youville, soulignons entre autres l’instauration du transport local gratuit et la mise en place des rues conviviales à Sainte-Julie; les démarches pour doter Saint-Amable de logements pour les personnes âgées; les grands rassemblement familiaux d’activité physique « Congé de devoir, devoir bouger » à Varennes; des gratuités offertes à la bibliothèque de Contrecoeur, à la piscine municipale et au gymnase, ainsi que le rabais de 75 $ offert aux 65 ans et plus pour une carte de loisirs.

Les enjeux des familles et des aînés d’aujourd’hui

Depuis les années 60, le contexte familial au Québec a vécu une évolution majeure. Des modifications fondamentales dans les structures familiales ont été apportées, principalement marquées par :

• L’augmentation des familles monoparentales (elles sont passées de plus de 250 000 en 1986 à 310 000 en 1996; elles représentent 24 % de l’ensemble des familles avec enfants);

• L’entrée massive des femmes avec jeunes enfants sur le marché du travail (30% en 1997 à 70 % en 2000);

• Une diminution importante de la natalité (indice de fécondité à 1,47 enfant en 2001);

• Un vieillissement de la population (25 % d’aînés en 2030). (Mention de source : CAMF)