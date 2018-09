CAQ: Suzanne Dansereau veut améliorer la fluidité des transports

Crédit photo : CAQ

Un gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ) veut décongestionner la Rive-Sud de Montréal. Il agira sur tous les fronts : accroître le transport collectif, mettre à niveau le réseau routier et profiter des technologies innovantes. Une enveloppe de 10 milliards de dollars dans le Programme québécois des infrastructures (PQI) sera réservée pour réaliser un ambitieux plan de décongestion d’ici 2030.

Selon Suzanne Dansereau, « ce plan est une réponse sensée au problème grandissant qu’est la congestion routière et le défi de taille que représente la mobilité. Il agira au bénéfice de toute la région métropolitaine, mais aussi pour la population de la circonscription de Verchères, qui se déplace en grand nombre pour aller travailler et étudier ».

Pour le chef caquiste, François Legault, il est temps de donner un grand coup pour décongestionner les transports, améliorer la qualité de vie des familles et relancer notre économie. Plusieurs solutions concrètes sont notamment mises de l’avant pour décongestionner la Rive-Sud de Montréal :

• La CAQ injectera 1 million de dollars dans un premier mandat pour élargir l’autoroute 30 et la porter à trois voies entre les autoroutes 10 et 20 ;

• Mise à l’étude d’une phase ultérieure d’expansion du REM de Brossard jusqu’à Boucherville et Sainte-Julie ;

• Prolonger le REM sur 22 kilomètres, de Brossard jusqu’au secteur de Chambly ;

• Revitaliser le boulevard Taschereau avec un tramway de 6,5 kilomètres, de Longueuil à Brossard, avec une interconnexion au REM ;

• Mise à l’étude, en concertation avec les autorités locales de Longueuil, de prolonger la ligne jaune du métro, une partie en souterrain, et une partie en surface le long du boulevard Roland-Therrien.

Nous devons aussi exploiter les technologies intelligentes pour gérer le réseau et le rendre plus fluide par la mise en place d’une unité d’intervention d’urgence lors d’accidents sur les principales artères de transport, une meilleure synchronisation des caméras de circulation, des senseurs et de certains feux intelligents.

Aussi, « il faut poursuivre les efforts visant à réduire les émissions de GES produits par les véhicules automobiles. Depuis 5 ans, j’utilise des véhicules électriques et je suis très satisfaite de leur autonomie et de leur performance », mentionne Suzanne Dansereau. La CAQ a d’ailleurs voté en faveur de la Loi 104 (Loi zéro émission) et veut voir la part de véhicules électriques continuer à augmenter au cours des prochaines années.

Finalement, la CAQ souhaite favoriser le déploiement des bornes de recharge électrique. En plus de créer des emplois bien payés, l’électrification des transports permettra de réduire l’important déficit commercial du Québec. À terme, les automobilistes québécois ne seront plus les otages des hausses de prix des compagnies pétrolières.

