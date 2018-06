Canicule : la Ville de Sainte-Julie appelle les citoyens à la prudence

Crédit photo : iStock

Alors qu’une vague de chaleur et d’humidité accablantes sévira au cours des prochains jours avec des températures ressenties avoisinant les 45 degrés Celsius (avec humidex), la Ville de Sainte-Julie invite les citoyens à prendre des précautions pour éviter la déshydratation, les coups de chaleur et autres problèmes de santé.

Les jeunes enfants, les aînés, les personnes souffrant de maladies chroniques ou de problèmes de santé mentale ainsi que les travailleurs et sportifs qui oeuvrent à l’extérieur ou en milieu non climatisé figurent parmi les citoyens les plus à risque d’être incommodés par cette canicule.

Le portail Urgence Québec recommande notamment de prendre les mesures suivantes :

 Boire beaucoup d’eau (six à huit verres d’eau par jour pour un adulte).

 Passer au moins deux heures par jour dans un endroit climatisé ou frais (bibliothèque, aréna, centres commerciaux, etc.).

 Se baigner ou prendre au moins une douche ou un bain frais par jour ou encore se rafraîchir plusieurs fois par jour avec une serviette mouillée.

 Si on est à l’extérieur, s’abriter sous un parasol ou porter un chapeau à large rebord et bien aéré.

 Réduire les efforts physiques, surtout en milieu de la journée, quand il fait le plus chaud.

 Fermer les rideaux et les stores pour maintenir la fraîcheur de la maison.

 S’il fait plus frais le soir venu, ouvrir toutes les fenêtres des pièces non climatisées.

 Ne jamais laisser un enfant seul dans une voiture ou une pièce mal aérée, même quelques minutes.

 Ne pas laisser les animaux de compagnie au soleil et les abreuver régulièrement.

Bien qu’elle mette tout en oeuvre pour joindre les personnes vulnérables, la Ville invite les citoyens à lui signaler tout voisin, proche ou connaissance vivant seul, en perte d’autonomie ou menacé par la chaleur et à lui offrir de l’aide.

En cas de malaise, les citoyens sont invités à communiquer avec Info-Santé au 811 pour obtenir un avis médical ou à appeler le 911 en cas d’urgence.