Le Canada et le Québec appuient la construction de deux bâtiments récréatifs multifonctionnels à Verchères et à Calixa-Lavallée

Crédit photo : Archives

Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent l’importance d’avoir de bonnes infrastructures récréatives qui favorisent l’adoption d’un mode de vie sain, permettent aux collectivités d’être plus inclusives et contribuent à créer des endroits de choix où il fait bon vivre. Grâce à un financement des deux gouvernements, les municipalités de Verchères et de Calixa-Lavallée obtiendront de nouvelles infrastructures récréatives qui contribueront à améliorer la qualité de vie de leurs citoyens, en plus de favoriser leur essor sportif et leur prospérité durable.

Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable Amarjeet Sohi, et la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie, madame Lucie Charlebois, ont annoncé aujourd’hui que les gouvernements du Canada et du Québec investiront chacun plus de 191 000 $ dans la construction d’un bâtiment de service au parc Passe-Partout de Verchères. Le bâtiment comprendra notamment des vestiaires, des blocs sanitaires, une salle polyvalente et un espace de rangement. La Municipalité investira également plus de 191 000 $, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant près de 574 000 $.

Par ailleurs, les gouvernements du Canada et du Québec investiront chacun plus de 66 000 $ pour la construction d’un bâtiment des loisirs à Calixa-Lavallée. Ce bâtiment comprendra, entre autres, une chambre des joueurs pour les utilisateurs de la patinoire extérieure, une salle multifonctionnelle et un espace de rangement pour l’équipement sportif. La Municipalité fournira également plus de 66 000 $, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant près de 200 000 $.

Les contributions accordées pour ces deux projets proviennent du Nouveau Fonds Chantiers Canada‑Québec – Volet Infrastructures provinciales-territoriales – Fonds des petites collectivités.

« La Municipalité de Verchères est heureuse de l’obtention d’une aide financière qui permettra la réalisation d’un projet très attendu par la population verchèroise. Cette subvention vient confirmer la réalisation à court terme de notre chalet de parc au parc Passe-Partout. Ce nouveau bâtiment améliorera grandement les services offerts à la communauté », a mentionné le maire de Verchères, M. Alexandre Bélisle

« Cette subvention permettra à la municipalité de compléter son offre de services aux citoyens en se dotant d’un bâtiment exclusivement destiné aux activités sportives de sports et de loisirs. Ce centre des loisirs sera situé à l’arrière du centre communautaire et servira l’hiver de vestiaire chauffé pour les activités liées à l’utilisation de la patinoire extérieure et servira également aux activités estivales. Les membres du comité des loisirs et la population accueillent avec enthousiasme l’annonce de cette nouvelle ». a renchéri le maire de Calixa-Lavallée, M. Daniel Plouffe