Campagne électorale dans Verchères: Stéphane Bergeron dépose son bulletin de candidature

Crédit photo : Courtoisie

C’est le 3 septembre dernier que le député sortant et candidat du Parti Québécois dans Verchères, M. Stéphane Bergeron, s’est rendu au bureau du directeur de scrutin dans la circonscription, M. Mathieu Campion, afin d’y déposer officiellement son bulletin de mise en candidature pour le scrutin du 1er octobre prochain. « Après l’assemblée d’investiture, le dépôt du bulletin de mise en candidature contenant les signatures requises constitue un moment des plus solennels et chargé d’émotions. Il a pour effet de formaliser la démarche entreprise à l’égard de la population auprès de laquelle on sollicite un nouveau mandat. En me présentant chez le directeur de scrutin afin de satisfaire à toutes les formalités d’usage, me voici officiellement candidat pour la présente élection. J’entends faire en sorte, d’ici au 1er octobre prochain, de mériter de nouveau la confiance de mes concitoyennes et concitoyens et, par la suite, de continuer à m’en montrer digne », d’indiquer Stéphane Bergeron.

Un nombre de signatures dépassant largement le nombre requis

Pour qu’un bulletin de mise en candidature soit valide, il doit notamment contenir la signature d’au moins cent électrices et électeurs résidant dans la circonscription. Celui de M. Bergeron dépassait largement le nombre de signatures requises. Lors du dépôt de son bulletin de mise en candidature, le candidat du Parti Québécois dans Verchères était accompagné de la directrice de l’organisation de campagne et déléguée officielle, Mme Diane Duplin.