Campagne de sécurité en transport scolaire M’as-tu vu? du 29 janvier au 9 février

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) invite les parents et les élèves de l’ensemble de son territoire à participer à la 30e Campagne annuelle de sécurité en transport scolaire M’as-tu vu? qui se tiendra du 29 janvier au 9 février. Organisée par la Fédération des transporteurs par autobus et la Société de l’assurance automobile du Québec, cette campagne rappelle l’importance de demeurer vigilant en présence d’enfants autour d’autobus scolaires, en particulier près des écoles.

En route vers l’école en toute sécurité

C’est dans le même esprit que la CSP a réalisé, à l’été 2017, la brochure « En route vers l’école en toute sécurité » à l’intention des parents et des élèves des écoles primaires qui se rendent chaque jour à l’école. Conçue pour être lue en famille, cette brochure concerne autant la sécurité des élèves transportés par autobus scolaire que celle des élèves marcheurs. Elle comporte également une section sur le comportement des automobilistes près des écoles. La publication est disponible en format électronique sur le site de la CSP.

La CSP invite les élèves et leurs parents à consulter le microsite M’as-tu vu? Ils y trouveront la version électronique des dix livres de la collection Bubusse, les capsules vidéo des aventures de Sam et Bloup, des jeux et des dessins. La campagne bénéficiera d’une présence médiatique continue, notamment via la page Facebook M’as-tu vu?

La CSP encourage également les conducteurs, transporteurs scolaires et intervenants en milieu scolaire à appuyer cette campagne selon leur disponibilité.

(Source : CSP)