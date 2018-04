Trois banques alimentaires allient leurs forces pour soutenir les bambins

L’insécurité alimentaire touche près de 20 000 tout-petits âgés de 0 à 5 ans dans les régions de Montréal, de la Montérégie et en Estrie. Un phénomène pas banal. Pour faire face à cette dure réalité, Moisson Montréal, Moisson Rive-Sud et Moisson Estrie viennent de lancer la 7e édition de la campagne annuelle la Grande récolte pour les enfants avec la collaboration des bannières Provigo et Maxi. Les trois banques alimentaires associées dans cette démarche se sont fixées l’objectif de recueillir 225 000 $ d’ici la fin du mois afin de leur permettre de venir en aide aux familles ne pouvant subvenir aux besoins de leurs enfants en bas âge.

« Pour de futurs ou nouveaux parents en situation financière précaire, s’alimenter peut être une grande source d’anxiété. Une alimentation suffisante et saine est cruciale pour le développement des enfants et peut autrement entraîner des retards au niveau cognitif, moteur ou neurologique. La Grande récolte pour les enfants nous permet de collaborer avec les organismes que nous desservons afin de soutenir les familles de façon réconfortante, fiable et stable tout au long de l’année », mentionne le directeur général de Moisson Rive-Sud, Dany Hétu.

À chaque année, lors des collectes, les dons en denrées ciblant les besoins spécifiques des tout-petits se font de plus en plus rares, notent les organisateurs de la campagne. De fait, ils représentent seulement 1% des denrées redistribuées. Par conséquent, la population est invitée à donner en personne dans les magasins participants de Provigo et Maxi des produits alimentaires et de soins pour enfants tels que formule pour nourrissons, préparation enrichie en conserve, pot de purée pour bébés, céréales instantanées, couches, lingettes humides ou toutes autres denrées non périssables. Cette collecte se terminera le 14 avril.

Il est également possible de faire un don monétaire en se rendant sur le site www.granderecolte.com ou par message texte au 20222 BEBEMRS pour Moisson Rive-Sud. Un don de 10 $ sera fait à l’organisme; ce montant permettra de nourrir 30 enfants pendant une journée.

Un autre volet de cette campagne de souscription se tiendra 16 au 23 avril. Il s’agit d’un encan en ligne en collaboration avec Jérôme Ferrer, Jean-Patrice Fournier, Eric Gonzalez, Anthony Joyce, Jean-François Méthot et Gita Seaton, intitulé Rendez-vous avec un chef au cours duquel les participants courront la chance de remporter un repas pour leurs convives et eux-mêmes, cuisiné par le chef de leur choix au domicile du gagnant ou dans le restaurant du chef. Les détails de cet encan sont décrits sur www.encan.grandrerecolte.com.

Jusqu’au 30 avril, Marie-Eve Piché, mieux connue sous pseudonyme Maman Caféine, blogueuse à succès et maman moderne à temps plein ainsi que le chroniqueur radio de La soirée est (encore) jeune Olivier Niquet, se joindront à la porte-parole officielle de Moisson Montréal, Élise Guilbault, pour inviter le public à donner généreusement et à se mobiliser pour permettre aux tout-petits de partir sur la même ligne de départ dans la vie.

Chaque mois, Moisson Rive-Sud vient en aide à près de 17 000 personnes dans le besoin, dont 35% sont des enfants de 0 à 17 ans. À travers son réseau, cet organisme répond à 40 945 demandes de dépannage alimentaire chaque mois, auxquelles s’ajoutent les 89 781 repas et les 38 344 collations servis mensuellement.