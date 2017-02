Camions lourds bientôt interdits sur la montée de Picardie et au centre-ville de Varennes

Lors de la dernière séance publique du conseil municipal, les élus ont donné un avis de motion en vue d’adopter un règlement relatif à la circulation des véhicules afin d’apporter des modifications au plan de circulation sur le territoire.

De concert avec le ministère des Transports du Québec, ce nouveau règlement aura pour effet d’interdire le transit de camions lourds sur la montée de Picardie ainsi qu’au centre-ville de Varennes. Par ailleurs, la circulation locale de camions de livraison demeurera permise.

Cette modification au plan de circulation est rendue nécessaire dans la foulée de la réfection de la montée de la Baronnie qui, dorénavant, constituera l’artère dédiée au transport lourd transitant entre l’autoroute 30 et la route 132 sur le territoire de la Ville.

« La sécurité des Varennois est au coeur de cette décision d’exclure le transport lourd vers l’extérieur de la zone urbaine et du centre-ville. Il s’agit aussi d’un grand pas de franchi pour la revitalisation de l’artère commerciale Marie-Victorin et le redéveloppement la zone industrielle située dans le secteur Est de la ville, la Zone industrialo-portuaire », affirme le maire Martin Damphousse.