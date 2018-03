Le Calixois Albert Chagnon sera honoré pour ses 40 années de dévouement au sein de l’UPA

Crédit photo : Courtoisie

Le 27 février dernier, la Fédération de l’UPA de la Montérégie a dévoilé les nominations dans le cadre du 6e Gala Agristars qui honorera l’excellence agricole de la Montérégie le 9 avril prochain, à l’Étoile Banque Nationale du Quartier Dix30 à Brossard. Parmi les personnes qui seront en vedette lors de cet événement, il y aura notamment Albert Chagnon, de Calixa-Lavallée, qui sera honoré pour souligner ses 40 ans au sein de l’UPA.

Les nominations pour les prix Bon coup sont : Fonds de microcrédit agricole de la Haute-Yamaska; agriculture dans les Îles-de-Boucherville; soirée-bénéfice de la relève agricole de la Montérégie-Ouest – section Jardins-de-Napierville; mobilisation pour le plan conjoint des producteurs forestiers du Sud du Québec; Formation sentinelle / La petite séduction dans Beauharnois-Salaberry; circulation sur le pont Félix-Gabriel-Marchand à Saint-Jean-sur-Richelieu; la campagne de promotion de l’agriculture locale dans la MRC d’Acton.

De plus, Jean-Bernard Van Winden, maraîcher de Napierville, sera le lauréat du prestigieux prix Coup de chapeau lors de cette soirée sous le thème « Ensemble, développons l’agriculture » où près de 300 convives sont attendus.

Ce gala, animé par Josée Bournival, honorera près de 40 lauréats répartis dans diverses catégories : Réussite entrepreneuriale; Relève agricole; Agricultrice de l’année; Ma ferme; Mon monde; La bonne idée en gestion des ressources humaines; Bon Coup; Coup de chapeau; de même que les 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 et 50 ans de dévouement au sein de l’Union des producteurs agricoles, dont Albert Chagnon de Calixa-Lavallée.

« Le Gala Agristars est une belle occasion d’honorer les personnes qui par leur apport font rayonner notre agriculture et participent à son développement. Je tiens à féliciter toutes les personnes et organisations en nomination dans les différentes catégories. Cet engagement est essentiel et nous souhaitons leur rendre hommage en reconnaissant le travail accompli. Soyez des nôtres pour ne pas manquer le rendez-vous agricole de l’année! », a déclaré Réjean Racine, membre du comité exécutif de la Fédération de l’UPA de la Montérégie.

La poursuite de l’agriculture dans les Îles de Boucherville en nomination pour le prix Bon coup 2018

Après six années de représentations du Syndicat et de concertation tant au niveau municipal, que provincial, le gouvernement du Québec a annoncé la poursuite des activités agricoles dans le parc national des Îles-de-Boucherville. Les représentants du syndicat ont défendu avec détermination et conviction l’agriculture en participant à tous les travaux de la table de concertation régionale créée pour formuler des recommandations à l’égard de l’avenir de l’agriculture dans le parc national. Ce travail a permis aux deux producteurs agricoles qui exercent déjà leurs activités dans le parc de poursuivre leur production sur les Îles-de-Boucherville grâce à un nouveau bail d’une durée de 15 ans. Rappelons que les travaux agricoles devaient cesser en 2016. Il s’agit d’un gain très important pour l’agriculture sur le territoire de ce syndicat et celui de la Communauté urbaine de Montréal (CMM). (Mention de source : Fédération de l’UPA de la Montérégie)