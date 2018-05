Café-rencontre «Solution jeunesse» Motivation et découverte au CJE Marguerite-d’Youville

Crédit photo : CJE Marguerite-d'Youville

Vous êtes parents d’un jeune adulte âgé entre 18 et 29 ans, qui éprouve des difficultés, tant personnelles que professionnelles? Venez échanger sur les enjeux que vous rencontrez et trouvez des pistes de solution pour aider vos jeunes. La rencontre aura lieu le 23 mai de 18h30 à 20h30 au point de service de Boucherville du CJE Marguerite-d’Youville. Lors de cette rencontre, nos intervenantes psychosociales vous présenterons les programmes possibles pour amener votre jeune à s’épanouir, découvrir de nouveaux champs d’intérêts, de nouvelles activités, les programmes de formation de la région, les possibilités d’emploi, etc.

Tout ça dans le but de motiver votre jeune à entreprendre sa vie! N’hésitez plus et inscrivez-vous sans tarder, les places sont limitées! Pour plus d’information et pour vous inscrire, contactez-nous au 450 449-9541 ou à HYPERLINK “mailto:intervenant3@cjemy.com” intervenant3@cjemy.com .

La formule de groupe ne vous convient pas? Contactez-nous pour une rencontre individuelle.

(Source : CJE Marguerite-d’Youville)