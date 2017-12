Dans le cadre du 350e: Paul Daraîche en spectacle à Contrecoeur le 21 avril 2018

Crédit photo : Courtoisie

En 2018, la ville de Contrecœur célébrera les 350 ans de sa fondation. Dans le cadre des festivités prévues à la programmation, les citoyens de la municipalité auront l’occasion d’assister au spectacle de Paul Daraîche et de ses musiciens qui se tiendra le 21 avril à 20h au Centre multifonctionnel de Contrecœur. Les billets sont mis en vente sur le site : www.350Contrecoeur.eventbrite.ca dès lundi 18 décembre à 13h. Il est aussi possible de se présenter au Service des loisirs et culture au Centre multifonctionnel durant les heures d’ouverture pour se procurer des billets au prix de 30$ plus taxes et frais de service.

Après le succès de ses derniers albums solos, l’icône du country québécois Paul Daraîche reprend la route, accompagnée de ses musiciens dans un spectacle où il interprètera ses plus grandes chansons. Amoureux de la musique country, c’est un rendez-vous pour un spectacle qui s’annonce riche en émotions. Une soirée à ne pas manquer, ici même à Contrecœur, avec cette légende du country et ses musiciens!

Plus de 35 activités sont prévues à la programmation tout au long de l’année 2018. Les Fêtes du 350e anniversaire sont rendues possibles grâce à la contribution de la ville de Contrecœur, Arcelor Mittal et Grantech partenaires principaux, Patrimoine Canadien, Caisse Desjardins de Contrecoeur-Verchères, le journal La Relève, le Syndicat des Metallos/Fonds de solidarité du Québec FTQ ainsi que plusieurs autres partenaires.

Pour en savoir plus sur les festivités prévues tout au long de l’année 2018, les citoyennes et les citoyens peuvent consulter le site internet www.350contrecoeur.ca ou s’abonner au fil d’information Facebook : www.facebook.com/350Contrecoeur/