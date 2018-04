Le CABB remet la mention Benoit-Signori à neuf bénévoles

Le Centre d’action bénévole de Boucherville a salué le dévouement de neuf bénévoles ayant cumulé plus de 110 heures de bénévolat par an pendant cinq années consécutives lors de sa Soirée reconnaissance qui s’est tenue le 20 avril au centre multifonctionnel. Ce groupe de personnes réunit deux femmes et sept hommes : Lucie Bélair, Christiane Ruel, Jean-Pierre Bouchard, Valmont Chouinard, Jean-Louis Cosetti, Jean-Claude Desmarais, Rolland Lalumière, Denis Lessard et Gérard Villeneuve. Tous se sont vu remettre la mention Benoit-Signori.

La Soirée reconnaissance du CABB s’inscrivait à l’intérieur de la Semaine de l’action bénévole sous le thème « Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat ». L’organisme a placé sous la lumière des projecteurs l’engagement exceptionnel de quelques personnes ayant donné beaucoup de leur temps et de leur énergie au profit d’autrui. L’une d’entre elles, Marc Beaudet, cumule 35 ans de bénévolat au sein du CABB. Une autre, Monique Pellerin, compte 25 ans de bénévolat. De leur côté, Anita Deslauriers et Mireille Phaneuf de même que Louis-Philippe Bédard ont consacré 20 ans de service à cette ressource communautaire.

Ces bénévoles tout comme tous ceux qui font du bénévolat au CABB se rendent disponibles pour aider, écouter, accompagner, accorder du répit et mettre à profit leur expertise pour leurs concitoyens. « Que vos actions soient grandes ou petites, chacune de vos contributions enrichit le quotidien et la qualité de vie des Bouchervillois. Le mot « merci » est bien petit par rapport à tout ce que vous accomplissez en vous épaulant », a mentionné le président du conseil d’administration du CABB, Michel Loignon.