Le CABB reçoit une aide financière pour le maintien d’un emploi

Le gouvernement du Québec vient d’accorder une aide financière de 27 197 $ au Centre d’action bénévole de Boucherville afin de prolonger le maintien en poste d’une employée de cet organisme. La députée de Laporte, whip en chef du gouvernement, Nicole Ménard, était de passage récemment au CABB afin de confirmer ce soutien. « Je suis très heureuse que le Centre d’action bénévole de Boucherville puisse poursuivre les efforts mis en place et venir en aide à des personnes qui en ont grandement besoin », a indiqué Mme Ménard.

Une porte-parole du Centre a tenu à remercier la députée. « Le soutien du gouvernement permet à notre projet, depuis ses débuts, de cumuler de nombreux succès. En plus de soutenir les familles vivant la pauvreté et l’exclusion sociale en les amenant vers les ressources pertinentes, le projet Ponts de l’entraide a engendré une évolution considérable de la concertation entre les différents organismes servant la communauté de Boucherville », a soutenu Sylvie Bélisle, vice-présidente du conseil d’administration du CABB.

Cette aide s’inscrit parmi quelque 200 projets locaux et régionaux visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.