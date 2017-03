Cabane à sucre au Marché public rue Lionel-Daunais le dimanche 2 avril – 13 h à 16 h

(Communiqué Ville de Boucherville)

La Ville de Boucherville invite la population à venir célébrer le temps des sucres et le retour du printemps à l’occasion de la Cabane à sucre qui aura lieu le dimanche 2 avril dès 13 h!

Venez danser au son de la musique et déguster gratuitement de la délicieuse tire d’érable et un bon chocolat chaud.

Sucrez-vous le bec davantage en goûtant aux délicieux produits en vente par la Ferme Cantin et Laroche, dont leurs fameux beignets chauds et leur délicieuse poutine à l’érable.

De succulents paniers cadeaux seront également fait tirer parmi les participants à la fête.

Un peu d’histoire

Dans le cadre des festivités du 350e, la Maison amérindienne vous invite à voyager dans le temps et à découvrir le temps des sucres de jadis. Venez apprendre d’anciennes traditions, écouter les histoires et légendes d’un autre temps et faire d’incroyables rencontres.

À noter qu’il y aura également la mini-ferme, le carrousel de poneys, et des jeux et activités pour toute la famille!

Bienvenue à tous! L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps.