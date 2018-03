Ça bouge durant la semaine de relâche à Boucherville!

Les enfants n’auront pas le temps de s’ennuyer durant la semaine de relâche. La Ville de Boucherville propose une série d’activités pour les divertir. En voici un aperçu.

Jeux de société au Café centre d’art le Vendredi 2 mars, de 18 h 30 à 22 h. Entrée libre. De bons moments pour s’amuser en famille ou entre amis. Animateurs sur place pour expliquer les règles des jeux.

Camps de jour

Il reste quelques places pour s’inscrire aux camps de jour du 5 au 9 mars pour les 5 à 12 ans. Nouvelle adresse : École Paul-Vl, 666, rue Le Laboureur, Boucherville. Horaire : 9 h à 16 h. Service de garde :

7 h à 9 h et 16 h à 18 h. Coût : 25 $/jour, service de garde inclus. Nombre limite de places disponibles.

À apporter : un lunch froid, des souliers de course et des vêtements pour jouer à l’extérieur. Renseignements : Catherine Giguère au 450 449-8100, poste 8997

Théâtre des petits et grands

Le dimanche 11 mars, à 13 h 30, au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois : au programme, Terzetto, théâtre clownesque musical, Théâtre de l’Aubergine. Ce spectacle s’adresse aux 3 à 8 ans.

Trois clowns créent une complicité autour de leur joie de vivre et de leur fantaisie. Aux prises avec leurs bêtises, ils ne voient pas plus loin que le bout de leurs chaussures !

Billetterie à la réception du Café centre d’art. Information : 450 449-8300 | culture-patrimoine@boucherville.ca | boucherville.ca/theatre

Bibliothèque municipale

Animation jeux vidéo au Quartier B le vendredi 2 mars, de 18 h à 21 h. Variété de jeux vidéo disponible : sur PS4, Xbox, One et Wii.

Contes et bougeotte

Yoga histoire Dimanche 4 mars 2018 : Tango et Zumba font la lecture d’un conte avec la participation des enfants. Éveil moteur avec mouvements et danse. 2-3 ans : 10 h 15 à 11 h; 4-5 ans : 11 h 15 à 12 h.

Animation Jeux vidéo

Soirée spéciale LEGO au Quartier B le vendredi 9 mars 2018, de 18 h à 21 h. L’univers des LEGO est mis à l’honneur lors de cette activité. Jeux vidéo, diffusion d’un film et blocs LEGO disponibles. 12 ans et plus.

Petites sorties

Le Brésil : du carnaval à l’AmazonieSamedi 10 mars 2018, à 14 h. Le Brésil est un pays où vit une faune exceptionnelle. Voilà une façon d’explorer ses différentes facettes sous le thème du carnaval et de la musique. Animé par Nous les arts. 6-12 ans.

Galerie Espace A

Exposition Visage littéraire à la Jusqu’au 1er avril : à partir de couvertures de livres, les jeunes de Quartier B se sont livrés à une séance photo déjantée en compagnie de la photographe Marilène Lucas.

Bonne semaine de relâche!