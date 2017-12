Budget de 174,3 M $ pour la prochaine année au RTL

Crédit photo : RTL

Le budget 2018 du Réseau de transport de Longueuil (RTL) a été adopté lors de l’assemblée publique du conseil d’agglomération de la Ville de Longueuil, le 14 décembre dernier. Le budget s’élève à 174,3 M$, représentant une hausse de 2,9 % par rapport à 2017. Il s’agit d’un premier budget adopté suite à la réforme administrative de l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal.

Plusieurs changements ont été apportés au budget du RTL en raison de la nouvelle politique de financement de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), entrée en vigueur le 1er juin 2017. Dorénavant, les revenus générés par le RTL sont remis à l’ARTM dans le cadre d’une entente de contractualisation entre les deux organismes pour livrer la prestation de service du RTL.

Le conseil d’agglomération a également approuvé le Programme triennal d’immobilisations 2018-2020 du RTL qui s’élève à 233 M$. Ce dernier propose différents projets d’immobilisations pour les trois prochaines années.

« Notre objectif est de déployer tous les efforts possibles pour améliorer l’expérience de notre

clientèle par des projets novateurs. Le financement apporté par le Fonds pour l’infrastructure de

transport en commun (FITC) et les investissements de l’agglomération de Longueuil au PTI

permettront de poursuivre le déploiement de notre système d’information en temps réel

Chrono sur l’ensemble du territoire, de procéder à l’acquisition de 45 autobus hybrides et de

réaliser plusieurs projets pour la clientèle », a indiqué Michel Veilleux, directeur général du RTL.

(Source : RTL)