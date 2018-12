Budget 2019 : Sainte-Julie conserve l’un des taux de taxes les plus bas tout en améliorant les services

Crédit photo : Archives

Le conseil municipal a adopté le 11 décembre dernier le budget 2019 et le Programme triennal des immobilisations (PTI) de la Ville de Sainte-Julie en réalisant un tour de force alors qu’il parvient à limiter l’augmentation moyenne du compte de taxes sous l’inflation tout en prévoyant des investissements de 26 281 527 $ pour améliorer les services et infrastructures au cours de la prochaine année.

Il s’agit d’un budget équilibré de 45 142 000 $ dont 69 % des dépenses sont inévitables, car elles sont vitales au fonctionnement de la Ville et dont 84 % des revenus proviennent des taxes et tarifs. La hausse moyenne du compte de taxes de la résidence unifamiliale moyenne est limitée à 1,7 % pour 2019. Cela représente une augmentation de 47 $ sur le compte de taxes moyen correspondant à une maison évaluée à 352 510 $.

« Nous parvenons à contenir la hausse moyenne des taxes sous l’inflation tout en continuant d’améliorer la qualité de vie des citoyens grâce à une saine gestion financière, mais aussi grâce à la créativité, l’innovation, l’optimisation et l’obtention de subventions et autres financements externes », indique la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.

Suite au récent dépôt du nouveau rôle d’évaluation 2019-2020-2021, qui accorde une hausse de valeur de 5,7 % à la résidence unifamiliale moyenne, le conseil municipal a diminué le taux de taxes pour limiter les impacts de cette augmentation de l’évaluation. Les citoyens sont d’ailleurs invités à consulter la nouvelle évaluation de leur propriété sur le site Web de la Ville et à s’inscrire au nouveau service de compte de taxes en ligne avant le 16 décembre s’ils ne souhaitent plus recevoir ce document en version papier.

Plusieurs investissements en 2019

Le PTI prévoit des investissements totaux de 26 281 527 $ en 2019. Toutefois, 55,5 % de ces investissements seront financés par des sources externes, dont des subventions, ce qui limite les dépenses de la Ville.

Parmi les principaux projets prévus au cours de l’année prochaine figurent la réfection de la rue Principale (entre la rue de Coulombe et Saint-Amable), la reconstruction des rues de la Seigneurie et de Grenoble, des améliorations de l’asphalte et de la sécurité sur diverses rues, la poursuite de l’aménagement du parc des Étangs-Antoine-Charlebois, la préparation de la construction d’un nouveau centre multifonctionnel dans le futur, la mise aux normes et le réaménagement de l’hôtel de ville, l’amélioration de certains parcs ainsi que la mise en oeuvre d’initiatives liées au développement durable et à la ville intelligente.

Le budget et le PTI 2019 complets sont disponibles sur le site Web de la Ville.