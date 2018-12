Budget 2019: le projet du chalet des loisirs à Calixa-Lavallée ira de l’avant au printemps

Le budget 2019 de la Municipalité de Calixa-Lavallée a été présenté le mardi 4 décembre dernier à la mairie, lors d’une séance qui suivant immédiatement l’assemblée publique régulière. Celui-ci atteint 1 077 342 $ et près de la moitié des revenus de la petite municipalité est constituée de taxes foncières, soit 492 958 $. Notons qu’au chapitre des dépenses, 269 377 $ est consacré à l’administration municipale, 66 556 $ aux loisirs et à la culture et 200 580 $ à la sécurité publique.

Plusieurs subventions sont venues alléger les dépenses effectuées par la Municipalité, soit 132 284 $ du Fonds développement des petites collectivités pour le projet du chalet des loisirs, 14 500 $ pour la préparation aux sinistres et 34 883 $ pour l’amélioration réseau routier.

Du côté des différents taux de taxes générales, ceux-ci sont demeurés inchangés en 2019, c’est-à-dire 0.4066 du 100 $ d’évaluation pour la catégorie résidentielle et six logements; 0,7243 du 100 $ d’évaluation dans la catégorie industrielle; 0,4066 pour les immeubles agricoles et 0,5583 en ce qui concerne les immeubles non résidentiels.

On observe une légère hausse du taux de la taxe de police, alors que celle-ci passe de 0,0958/100$ en 2018 à 0,0976/100 $ en 2019, tout comme celle de l’entretien du réseau d’aqueduc qui grimpe de 187,00 $ en 2018 à 200 $ en 2019, soit 13 $ de plus.

En ce qui concerne le transport, la cueillette et l’élimination des ordures ménagères, on note aussi une augmentation du tarif, celui-ci passant de 203 $ en 2018 à 217,50 $ en 2019 pour les immeubles résidentiels, industriels, commerciaux et institutionnels. De plus, une taxe de service de 60 $ est ajoutée pour la vidange des boues des fosses septiques pour les immeubles industriels, commerciaux et institutionnels.

Projets

Le maire Daniel Plouffe a indiqué dans son rapport que la Municipalité continuera de tenir compte de la capacité de payer des Calixois dans la planification des divers postes budgétaires.

« Collectivement, les efforts et investissements effectués en matière de prévention des incendies par plusieurs propriétaires portent leurs fruits, ce qui a pour conséquence d’abaisser notre quote-part auprès de la MRC de Marguerite-D’Youville en ce qui concerne notre schéma de couverture de risques. Bien que le risque zéro soit inexistant, la prévention demeure le meilleur moyen de sécuriser nos installations et faire de notre communauté un lieu sécuritaire. »

« Le dossier du chalet des loisirs, ayant obtenu l’approbation du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, se réalisera au printemps. Il nous reste qu’à obtenir l’engagement du ministère des Transports en ce qui a trait à la réfection de la montée Labonté et, par le fait même, la réalisation du lien cyclable », a rappelé le maire.