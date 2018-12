Budget 2019 à Verchères : aucune augmentation de taxes municipales

Crédit photo : Courtoisie

Le 10 décembre dernier, le Conseil municipal a adopté le budget 2019. À chaque exercice budgétaire le Conseil municipal à cœur de limiter l’augmentation des taxes municipales et pour le budget 2019 nous pouvons dire que c’est mission accomplie. Aucune augmentation de taxes municipales n’aura lieu, ce qui veut dire qu’une propriété de valeur moyenne, selon le rôle d’évaluation, n’aura pas de variation à son compte de taxes.

Cependant, il faut prendre en considération que c’est une année de dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation foncière triennal. Ce rôle qui entrera en vigueur dès le 1er janvier 2019 aura un impact variable pour chaque citoyen en influençant son compte de taxes.

Ce nouveau rôle nous présente des valeurs de propriétés ayant augmenté de façon distincte pour les différents types d’immeubles. L’ensemble du rôle d’évaluation augmente de 4,93%, mais il faut noter qu’en moyenne, la valeur des propriétés unifamiliales augmente de 2,57%, celle des propriétés agricoles est en hausse de 13,45%, celle des propriétés industrielles augmente de 9,25%, celle des propriétés commerciales augmente de 5,75%, la valeur des entreprises de service quant à elle augmente de 12,85% et la valeur des propriétés dans le boisé monte de 22,23%.

De plus, dans la catégorie résidentielle, les valeurs varient différemment d’un secteur à l’autre selon le marché des propriétés observé suite aux ventes réelles. La valeur du rôle d’évaluation représente 100% de la valeur marchande des propriétés.

Le taux de taxation résidentiel et agricole est abaissé de 0,65$ à 0,6250$/100$ d’évaluation. Quant au secteur commercial et industriel, le taux de taxation en 2019 est aussi à la baisse de 1,43$ à 1,42$/100$ d’évaluation.

Les taxes de service sont revues à la hausse de 5$ chacune afin de couvrir les dépenses de service: taxe d’eau 180$ – taxe d’égout 170$ – gestion des matières résiduelles (ordures) 235$ par unité de logement. À compter de 2019, la gestion de la vidange des fosses septiques est assurée par la MRC. La taxe pour ce service sera à 60$ par unité de logement, en baisse de 5$.

La valeur moyenne d’une propriété résidentielle à Verchères est de 309 800$. Pour cette propriété de valeur moyenne, le présent budget n’a aucune incidence sur le compte de taxes. Cependant, certaines propriétés ayant augmenté plus que la moyenne verront une augmentation de leurs taxes et celles ayant une augmentation de valeur moindre que la moyenne percevront une diminution de leur compte de taxes.

Dans le budget 2019, les projets importants seront : la finalisation des travaux du vieux village, le remplacement du camion incendie datant 1991, le remplacement d’un tracteur avec équipement désuet, l’avancement du dossier pour les barrières au passage à niveau du CN ainsi que le pavage d’une section du rang des Terres-Noires.

Nous travaillerons aussi à la préparation de projets futurs, tels que les égouts dans le secteur des Terres-Noires pour 2020, les égouts dans les autres secteurs ruraux pour 2022 et la prochaine phase de travaux de réfection des infrastructures.

De plus, nous poursuivrons nos améliorations dans les parcs par des investissements annuels. Nous travaillerons sur le projet d’installation de banc berçant près fleuve et autres équipements dans les parcs.

Les actions suivantes compléteront l’année 2019 : Suivi du projet de budget participatif lancé à l’automne 2018, préparation de la consultation publique pour notre planification stratégique, mise en place d’un nouveau contrôleur animalier, l’amélioration à la Vieille caserne et à la gloriette de la Place des Chaloupiers et l’abattage de gros frênes malades et dangereux.

Le Conseil municipal a toujours comme objectif de vous offrir des services de qualité au meilleur coût possible, tout en respectant la capacité financière de la Municipalité et nous pouvons dire que cet objectif est atteint pour 2019.