Budget 2017-2018 du Québec : des mesures attendues pour le transport collectif

(Communiqué de la Ville de Longueuil)

C’est avec satisfaction que la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire, a pris connaissance des orientations budgétaires du gouvernement du Québec pour 2017-2018. « Le gouvernement a confirmé son engagement envers le transport collectif, à la hauteur de 300 M$ par année. Si l’engagement formel à soutenir le Réseau électrique métropolitain (REM) est une excellente nouvelle pour toute la région métropolitaine, le fait que les Villes pourront conserver la totalité de la plus-value foncière engendrée est une victoire pour l’agglomération de Longueuil », a déclaré Mme St-Hilaire.

Longueuil salue l’augmentation des investissements en infrastructures, que ce soit pour le transport collectif, les infrastructures municipales ou les logements sociaux et communautaires. À l’instar de l’Union des municipalités du Québec, la Ville de Longueuil demande que des ententes soient conclues rapidement entre les gouvernements fédéral et provincial afin que les projets puissent aller de l’avant.

Un levier pour Longueuil centre-ville 2035

« Nous nous réjouissons que le développement de la place Charles-Le Moyne soit inscrit parmi les projets qui seront sous étude dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI). Il s’agit d’un levier de taille pour la réalisation de la vision Longueuil centre-ville 2035. L’importance stratégique de l’autoroute 30 pour notre agglomération est également reconnue. Si l’élargissement attendu n’est pas spécifié, l’étude de son optimisation est prévue dans le cadre du PQI. Nous souhaitons que ces projets soient formellement inscrits au PQI le plus rapidement possible », a ajouté la mairesse de Longueuil.

Économie sociale : un secteur phare de Longueuil soutenu

Longueuil étant le moteur économique de la Rive-Sud, Mme St-Hilaire s’est montrée enthousiaste face au soutien que le gouvernement apportera aux entreprises en développement ainsi qu’au démarrage et à la croissance des PME. De plus, ce budget appuie l’économie sociale, un secteur dans lequel Longueuil est à l’avant-garde. Si elle a souligné la stabilité financière du gouvernement, avec l’équilibre budgétaire prévu pour les cinq prochaines années, elle n’a pas manqué de noter que les clientèles plus vulnérables ne sont pas en reste.

« Nous sommes heureux des efforts consentis par le gouvernement pour venir en aide à nos citoyens dans le besoin, grâce aux investissements annoncés pour soutenir davantage nos organismes communautaires, et à ceux qui visent à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Comme ville-centre d’une grande agglomération, nous savons à quel point il est important d’être solidaires », a conclu Caroline St-Hilaire.