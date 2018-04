Bruno Pelletier au Festival Classica le samedi 26 mai

Le Festival Classica est très heureux d’accueillir pour la toute première fois Bruno Pelletier, ce chanteur à la voix exceptionnelle, pour un concert unique intitulé Musique et cinéma.

Accompagné par l’Orchestre symphonique de Longueuil, Bruno Pelletier et son complice Guy St-Onge revisiteront pour le plus grand bonheur des festivaliers des chansons-thèmes de films « Musique et Cinéma ». Calling you (Bagdad Café), Somewhere (West Side Story), La maison sous les arbres (La maison sous les arbres), Your Song (Moulin Rouge), Schefferville, Le dernier train (Le dernier glacier), The Long And Winding Road (Let it be), Against All Odds (Against All Odds) et Le cœur est un oiseau (Le party) ne sont que quelques-unes des pièces qui vous feront voyager et peut-être même rêver!

Ce concert, présenté par la Ville de Longueuil, se tiendra pour un soir seulement le samedi 26 mai à 20 h, dans le majestueux décor de la Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue de Longueuil. Les billets sont en vente à partir de 25 $.

60 concerts en salle et dans les rues

Sous le thème De Schubert aux Stones, le Festival Classica se tiendra du vendredi 25 mai au samedi 16 juin 2018 à Saint-Lambert et dans les villes de Varennes, Mirabel, Longueuil, Saint-Constant, Boucherville, Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville, Ville de Mont-Royal, Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu et Québec.

Programme détaillé et billets en vente sur www.festivalclassica.com ou au 450 912-0868, poste 101.

(Source : Festival Classica)