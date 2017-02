Bridor augmentera sa capacité de production de 80%

Investissement de 40 M $ à son usine de la rue Graham-Bell

Entreprise spécialisée en boulangerie et viennoiseries, Bridor prévoit augmenter sa capacité de production de 80% à son usine située rue Graham-Bell, dans le parc industriel de Boucherville. «Nous étions à pleine capacité avec nos installations; en novembre dernier, nous avons terminé un agrandissement dont les travaux se sont échelonnés sur 14 mois. Nous avons doublé la superficie de l’usine», explique Jean-François Duquesne, chef de la direction de Bridor. La compagnie a investi 40 M $ dans cette réalisation. Elle a reçu l’aide de Développement économique Longueuil pour ce qui est de la recherche du financement. Des bailleurs de fonds du Québec ont soutenu le projet.

« L’entreprise connaît une croissance importante depuis plusieurs années et cet investissement représente notre profond engagement envers nos clients à constamment bonifier ce que nous pouvons leur offrir », ajoute M. Duquesne. Bridor possède deux usines à Boucherville, l’autre étant établie depuis 1984 rue Nobel. Une troisième est située à Montréal et une quatrième à Vineland, dans l’État du New-Jersey.

Défi

À Boucherville, l’entreprise occupe le septième rang parmi les plus importants employeurs établis dans la municipalité. En comptant le personnel des deux usines locales, elle regroupe quelque 450 personnes à son emploi.

Maintenant que les travaux d’agrandissement sont terminés et que l’équipement de production a été installé et testé, la prochaine étape consistera à embaucher le personnel supplémentaire requis. «Notre plus grand défi consiste à trouver les bonnes ressources», confie le chef de la direction de Bridor. La compagnie compte embaucher une soixantaine de personnes pour combler les besoins. Il s’agit principalement de postes en production : opérateurs, chefs d’équipe, responsables de l’entretien et gestionnaires de production. Une partie de ces nouvelles ressources a déjà été engagée.

L’entreprise produit au quotidien plus de 300 recettes de pain croûté et artisanal en plus de 150 recettes de viennoiserie. Elle propose notamment une gamme de pains biologiques et des pains à base de levains faits maison. Elle dessert des distributeurs du secteur alimentaire, des chaînes, des super-marchés, des restaurants et des hôtels, autant au Canada qu’aux États-Unis. Au total, environ 15 000 clients. L’agrandissement de l’usine de la rue Graham-Bell permettra à Bridor d’étendre sa gamme de produits.