En bref de la séance du conseil municipal de Boucherville

À la suite de la consultation budgétaire 2018, le conseil municipal a attribué la semaine dernière des subventions totalisant 271 250 $ à 22 organismes locaux. Ces dons servent à différentes fins : achat d’équipements sportifs, soutien à des activités, festivités et autres. Les récipiendaires regroupent l’Atelier des arts visuels, Passeport Loisirs, le Club de tennis de table, la Fabrique de la paroisse Saint-Louis, le Comité d’entraide de Boucherville, le CJE Marguerite-d’Youville, l’Organisation du baseball mineur, l’école Paul VI, les Anciens employés de la Ville, Environnement Nature Boucherville, la Fondation internationale des cultures à partager, Création Ciné-Vidéo de Boucherville, le Club de gymnastique Les Réflexes, le Centre d’action bénévole, le Club de natation Mustang, Collectif 21, le Club cycliste Boucherville, La Grande Gourmandise, l’Association des gens d’affaires de Boucherville, le Club soccer de Boucherville, la Légion royale canadienne et la Société de développement commercial du centre urbain de Boucherville.

Le conseil municipal a adopté une résolution confirmant une remise de subvention à la Fondation Source Bleue, au centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches et à la Fondation Jeanne-Crevier. Chacun de ces organismes reçoit 14 000 $. Il s’agit des recettes découlant du Triathlon-Duathlon qui s’est tenu dans la municipalité plus tôt cet automne.

La Ville a accordé un mandat de services professionnels s’élevant à 89 600 $ à la firme Comeau experts conseils pour le réaménagement du terrain de soccer extérieur situé à l’école secondaire de Mortagne. Ces travaux s’inscrivent dans l’entente d’échange de terrains entre la Ville et la Commission scolaire des Patriotes.

Nomination

Deux hauts fonctionnaires, le directeur général de la Ville, Roger Maisonneuve et le directeur du Service des finances, Gaston Perron, font maintenant partie du conseil d’administration provisoire de la Société d’exploitation des glaces de Boucherville. Ce comité de gestion auquel s’ajoute Pierre Héroux, de l’Organisation de hockey mineur de Boucherville, s’est vu confier le mandat de trouver des solutions afin de rétablir la situation financière de l’organisme responsable du Complexe sportif Duval Auto.

Au cours des deux dernières années, la Société d’exploitation des glaces a fait face à deux déficits majeurs : l’un de plus de 800 000 $ en 2015-2016, l’autre de quelque 550 000 $ en 2016-2017. L’exercice financier de cet organisme se termine à la fin août.

Le comité de gestion récemment formé a mandaté une firme pour l’aider dans cette démarche. Son mandat se poursuit jusqu’en mars prochain et pourrait être prolongé. Différents scénarios sont sur la table pour résoudre les difficultés financières auxquelles l’organisme est confronté.

Lorsque les dirigeants ont entrepris le projet d’ajout de deux glaces au centre Gilles-Chabot (ancien nom du Complexe sportif Duval Auto), une grande demande pour la location d’heures supplémentaires de patinoire se faisait pressante à Boucherville. Toutefois, avec l’ouverture d’autres arénas dans les villes avoisinantes au cours des récentes années, l’offre de service sur le marché pour ce type d’infrastructure sportive est devenue plus importante que la demande, ce qui a directement affecté les revenus de la Société d’exploitation des glaces. « Nos patinoires sont utilisées à 90% du temps en hiver mais quand arrive le printemps, le taux d’occupation est très bas. Ça reprend l’été avec les camps de jour », précise Benoit Lazure, directeur général du complexe sportif.