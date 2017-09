Bravo aux gagnants du concours de la Brigade préventive de Varennes!

Crédit photo : Courtoisie

Le maire Martin Damphousse a remis les prix du concours qui a été organisé pour les citoyens qui ont publié leur photo avec un croque-livres de la Brigade préventive de Varennes. Bravo à Lucie Guay qui est l’heureuse gagnante d’un un abonnement familial d’un an au Complexe aquatique de Varennes. Mentionnons aussi que, dans le cadre de ce concours, des certificats-cadeau ont été offerts pour une gratuité à la crèmerie le Diable Blanc.

« Merci et bravo à celles et ceux qui ont visité les six croque-livres! Ce projet fait le lien entre le plaisir de lire, la sécurité incendie et les saines habitude de vie », a déclaré le maire Martin Damphousse.

Rappelons que la Brigade préventive est composée de six croque-livres déployés dans les parcs de Varennes pour la période estivale. Facilement repérables par leur décoration aux couleurs du Service de sécurité incendie, ils sont situés à proximité d’une enseigne arborant l’image de la mascotte Bourrasque portant un casque de pompier.

Différentes images sont apposées sur les croque-livres rappelant quelques comportements sécuritaires à adopter en matière de prévention d’incendie. On y retrouve des informations sur l’importance de concevoir un plan d’évacuation, sur le son de l’avertisseur de fumée, sur la façon d’évacuer un immeuble en fumée et sur le métier de pompier. De plus, chaque croque-livres a été nommé par les élèves des écoles primaires de Varennes.