La boussole – Centre de ressources à la famille: de nouveaux locaux et une offre de services plus complète!

La boussole – Centre de ressources à la famille a le vent dans les voiles! Sa récente reconnaissance par le ministère de la Famille et des Aînés en tant qu’organisme communautaire a fait toute une différence et lui a permis de connaître un regain de vie qui fait particulièrement du bien à ses responsables.

La boussole avait auparavant ses petits locaux dans les bureaux du Centre d’entraide bénévole de Saint-Amable, soit depuis 2009, et comme ceux-ci étaient utilisés au maximum, on ne pouvait accroître les services offerts aux familles. Toutefois, la reconnaissance du ministère en mars dernier s’accompagnait d’une subvention non récurrente échelonnée sur deux ans et cet argent a donc permis d’envisager un déménagement de l’autre côté de la rue et de bonifier son offre de service.

C’est ainsi que les responsables ont convié la population du territoire à l’inauguration de ses nouveaux locaux situés au 298, rue Principale à Saint-Amable, le samedi 9 septembre dernier, afin de lancer du même coup sa toute première programmation.

L’organisme a aussi fait parvenir par la poste cette programmation dans les semaines précédentes et la réponse a été immédiate, s’est réjouie Isabelle Dupuis, directrice générale. « On a été victime de notre succès! Le téléphone n’arrêtait pas de sonner! La programmation se veut comme une porte d’entrée et il y a encore beaucoup de travail de visibilité à faire. Il y a une demande sur le territoire et nous voulons trouver les moyens de faire passer les gens par la porte de notre nouveau local pour qu’ils en apprennent plus sur nous. »

À découvrir ou redécouvrir!

La boussole offre depuis plusieurs années les services Premiers pas, Pas à Pas et la Halte-garderie, mais avec cette subvention, elle est maintenant en mesure de bonifier son offre de service aux gens de Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes, Verchères et même de Boucherville.

L’organisme met à la disposition des familles un local multifonctionnel et permettra notamment de venir échanger entre mères, d’assister à des conférences sur des sujets d’actualité qui touchent leur quotidien et d’outiller les parents.

Les responsables veulent également les aider à briser leur isolement et de leur faire vivre un moment privilégié avec leur enfant, ou de participer à des ateliers afin de promouvoir l’éveil à la lecture, la stimulation du langage et la promotion des saines habitudes de vie.

Lors d’un petit point de presse, Isabelle Dupuis s’est dit particulièrement fière de son équipe qui œuvre dans des domaines distincts et complémentaires, que ce soit en victimologie, travail social, intervention auprès des jeunes et éducation à la petite enfance.

Elle espère maintenant que le plus de gens possible puissent découvrir et profiter des services qui sont offerts à la boussole – Centre de ressource à la famille. « On aspire à être une référence dans la région! », de conclure Isabelle avec un large sourire.

Services

• Halte-garderie

La halte-garderie accueillera votre enfant dans un environnement chaleureux et stimulant. Il pourra s’amuser et socialiser avec les autres enfants, en prenant part à un programme éducatif qui favorisera son plein développement. La halte-garderie offre un service de répit occasionnel aux parents, membres de La boussole.

• Premiers Pas (0 à 5 ans) et Pas à Pas (6 à 12 ans)

Le soutien offert par Premiers Pas et Pas à Pas permet aux enfants et à leur famille de développer leur plein potentiel. Par leur approche unique de jumelages entre familles et personnes bénévoles, les services d’aide apportent un soutien à domicile à des parents qui en expriment le besoin. Les services ciblent les familles avec enfant(s) d’âge préscolaire et scolaire, visant à favoriser la relation parents/enfants; augmenter la confiance des parents en leurs capacités à trouver eux-mêmes leurs solutions; accompagner les parents dans leurs démarches en les informant des services disponibles dans leur communauté et en les encourageant à les utiliser.

• Accueil et références

Pour vous permettre de mieux comprendre les différents services et ceux du territoire, l’organisme offre un accueil et une référence. S’il ne peut répondre aux besoins, il tentera de vous diriger vers un autre service.

• Ateliers et conférences

• Local aux familles

Vous êtes un parent de jeunes enfants (0-5 ans)? Vous êtes invités à venir profiter d’un lieu de partage et d’échange en compagnie d’autres parents. Amenez vos petits, La boussole a des livres, des jeux et des collations pour eux. Rencontres amicales et gratuites, aucune inscription n’est requise.

Territoires desservis : Boucherville, Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères. (Mention de source : La boussole)

Bénévoles recherchés!

L’organisme est présentement à la recherche de bénévoles pour ses services d’aide à domicile Premiers Pas et Pas à Pas.