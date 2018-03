Une bourse pour soutenir Laurie Jussaume dans sa poursuite de l’excellence

Crédit photo : Courtoisie

Les belles performances de Laurie Jussaume sont souvent récompensées par des médailles, mais elles se traduisent aussi à l’occasion en bourses qui lui permettent de prendre part aux diverses compétitions cyclistes disputées un peu partout à travers le monde.

L’athlète de Contrecœur et son entraineur, Jenny Trew, ont chacun reçu récemment une bourse de 5 000 $ de la part de Petro-Canada dans le cadre de son programme FACE, « Favoriser les athlètes et les entraineurs à la conquête de l’excellence ». Laurie est l’une des 55 athlètes prometteurs provenant de partout au Canada qui ont reçu cet appui financier et elle est l’une des dix représentantes du Québec à l’avoir reçu.

Ces bourses du programme de Petro-Canada sont souvent utilisées pour couvrir les dépenses reliées à l’entrainement, à l’équipement, à la formation des entraineurs et aux déplacements pour les compétitions. FACE soutient les athlètes de demain au moment où ils en ont le plus besoin : quand ils cherchent à se tailler une place au sein de l’équipe olympique ou paralympique canadienne, mais qu’ils ne sont pas encore admissibles aux subventions du gouvernement.

Rappelons également que la jeune athlète de 18 ans a été choisie Athlète du mois de janvier par la Fédération québécoise des sports cyclistes puisque la Québécoise et ses partenaires de poursuite ont décroché la médaille de bronze au début de 2018 dans le cadre de la Coupe du monde sur piste disputée à Minsk, en Biélorussie.