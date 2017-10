Une bourse Excellence académique pour le triathlète de Sainte-Julie Jérémy Briand

Crédit photo : Courtoisie

Un athlète de haut niveau doit souvent faire face à de nombreux obstacles afin de progresser et l’un d’entre eux ne se trouve pas sur une piste de course ou sur un parcours donné : il s’agit du financement. Heureusement, la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) aide à franchir ces obstacles, notamment avec l’appui de partenaires comme Hydro-Québec qui, pour une 20e année consécutive, soutient les étudiants-athlètes les plus prometteurs de la province.

Récemment, pas moins de 33 bourses individuelles de 2 000 $ ou 4 000 $ ont été octroyées dans le cadre du Programme de bourses de la société d’État. Parmi elles, la bourse Excellence académique a été remise à douze lauréats afin de souligner les résultats scolaires dignes de mention, dont le jeune triathlète de 22 ans, Jérémy Briand, qui a reçu un chèque de 4 000 $.

Notons que le Julievillois de 22 ans est membre de l’équipe de relais canadienne qui a participé au triathlon mixte en Grande-Bretagne cette année. Il a obtenu la 15e place dans la catégorie Élite à la Coupe du monde disputée au Yucatan en 2017.

Il a été mentionné lors de la remise que l’étudiant en physique à l’Université McGill maintient une moyenne académique de 3,7 sur 4,0. À court terme, il vise une participation aux Jeux du Commonwealth l’an prochain et il travaille sur sa technique en natation afin de se tailler une place sur l’équipe canadienne. Plus tard, le jeune athlète envisage de poursuivre ses études en mathématiques et en intelligence artificielle.

« Le Programme de bourses Hydro-Québec a fait ses preuves depuis 20 ans et un nombre impressionnant d’olympiens, de paralympiens et de futurs leaders ont été appuyés par l’entreprise. Mis sur pied en 1997, ce programme vient en aide principalement aux étudiants-athlètes identifiés Relève ou Élite, âgés en moyenne de 11 à 22 ans, afin d’intervenir dès l’émergence de leur talent, bien avant qu’ils soient connus et reconnus. Hydro-Québec a appuyé plus de 400 étudiants-athlètes depuis les 20 dernières années », a rappelé Claude Chagnon, président de la FAEQ.