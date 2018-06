Je bouge avec mon doc à Sainte-Julie: une première activité de sensibilisation aux réalités des personnes handicapées

La population était invitée à venir marcher avec les professionnels de la santé le dimanche 27 mai dernier devant l’école secondaire du Grand-Coteau dans le cadre de l’évènement Je bouge avec mon doc, une activité accessible à tous pour faire la promotion des saines habitudes de vie, en partenariat avec les médecins de famille et les professionnels de la santé de la municipalité et la Ville de Sainte-Julie.

Il y avait cinq choix de parcours disponibles qui répondaient à tous les niveaux, soit 500 mètres, 1, 3, 5 et 8 kilomètres sécurisés et adaptés à la condition physique de chacun. L’édition de cette année comportait également plusieurs nouveautés, dont des démonstrations de Taï Chi, de yoga et du pentathlon pour les jeunes, le tout avec animation sur place et tirage de plusieurs prix de présences.

À cette occasion, le président et la vice-présidente du Comité du plan d’action à l’égard des personnes handicapés à la Ville, les conseillers municipaux André Lemay et Nicole Marchand, ont sensibilisé les jeunes et les moins jeunes aux réalités des personnes handicapées en les invitant à rouler en chaise roulante ou en marchant en béquilles sur un petit parcours qui comprenait notamment un dénivelé de quelques centimètres seulement, mais qui ne se laissait pas apprivoiser facilement.

« C’est une idée de Dave Richer, un membre du Comité qui est lui-même confiné à une chaise roulante, afin de sensibiliser les gens à leur quotidien. Depuis 9 h ce matin, on n’a pas arrêté, les gens ont été nombreux à essayer le parcours de 25 mètres, parents et enfants. C’est une première dans le cadre de Je bouge avec mon doc qu’on aimerait répéter et peut-être même bonifier », d’expliquer le président, André Lemay.

« Sainte-Julie est bien adaptée pour les personnes handicapées et on pose régulièrement des gestes pour continuer en ce sens. Avec l’aide des différents directeurs de la Ville, si on reçoit une plainte ou un commentaire, on en parle et, habituellement, dans les jours qui suivent ou la semaine suivante, on règle la problématique quand c’est possible », de conclure le conseiller avant d’inviter d’autres personnes à prendre place dans le fauteuil roulant.