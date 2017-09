Quand le boudin se fait rassembleur

Est-ce que Boucherville deviendra la capitale du boudin au Québec? Le projet mijote et les représentants de la Confrérie des Chevaliers du Goûte-Boudin de Mortagne-au-Perche multiplient les efforts pour faire apprécier cet ancien plat de sang cuit.

Reçu à Boucherville la fin de semaine des 9 et 10 septembre dernier, le Grand Maître de la confrérie Jean-Claude Goterri savoure l’idée de faire saliver les Bouchervillois devant le boudin noir, qui fait les délices des grands épicuriens.

Invités par la commission des jumelages, et dans le cadre des fêtes du 350e anniversaire de Boucherville, les membres de la Confrérie ainsi que ceux de la délégation de la Ville des Abymes ont pris part à un cocktail dinatoire au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

Au cours de cet événement festif et amical, le Grand Maître Goterri a intronisé quatre nouveaux Bouchervillois Chevaliers du Goûte-Boudin. Il s’agit de Florence Junca Adenot, présidente de la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville; de Jean-Pierre Lemasson, professeur à l’UQAM impliqué dans la science alimentaire; de l’honorable Oscar D’Amours, juge et président des fêtes du 325e de Boucherville; et de Frank Vedel, propriétaire du Traiteur Le Comptoir, un des principaux fournisseurs de boudin à Boucherville.

Soulignons qu’il y a quelques années déjà, le maire Jean Martel ainsi que le président de l’Assemblée nationale du Québec, Jacques Chagnon, un résident de Boucherville également, ont été intronisés Chevaliers du Goûte-Boudin. Depuis sa fondation, la Confrérie a intronisé quelque 2500 membres.