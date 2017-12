La Bouchervilloise Laurie St-Pierre se distingue au Championnat du monde de ringuette

L’équipe canadienne junior a remporté l’or, au terme d’une chaude lutte contre la Finlande lors de la deuxième partie d’une série deux de trois au Championnat du monde de ringuette 2017, le 2 décembre à Mississauga. Devant le filet, la gardienne Laurie St-Pierre, de Boucherville, a contribué de façon indéniable à cette victoire digne de mention. À l’issue du match, elle a été désignée la joueuse la plus utile à son équipe. Lors du premier match, la journée auparavant, les Canadiennes avaient infligé une défaite de 8 à 3 à leurs adversaires finlandaises. Une fois de plus, la gardienne St-Pierre s’est démarquée en décrochant le titre de meilleure joueuse du Canada pour sa solide prestation.

La jeune femme de 20 ans pratique la ringuette depuis l’âge de cinq ans. Elle a développé une bonne expertise au fil des ans à son poste. En plus de faire partie de l’équipe du Canada junior, en saison régulière elle garde le filet pour le Rive-Sud Révolution. Elle espère se rendre avec cette équipe aux championnats canadiens qui se tiendront à Winnipeg en avril 2018. D’ici là, elle continuera d’évoluer sur la glace tout en poursuivant ses études collégiales en parallèle.