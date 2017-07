Une Bouchervilloise compétitionne à l’émission Les Chefs

Marie-Catherine Lake, de Boucherville, fait partie des 12 jeunes professionnels de la cuisine qui concourent à l’émission Les Chefs, présentée dès le 3 juillet, à Ici Radio-Canada.

Enfant, Marie-Catherine passait le plus clair de son temps dans le potager ou derrière les fourneaux de sa grand-mère. C’est ainsi qu’a germé sa passion pour la cuisine.

Après ses études secondaires et un court passage au cégep en arts et lettres et en design de la mode, elle a été embauchée comme serveuse au restaurant Le Tire-Bouchon. Elle était stimulée par le travail de ses collègues cuisiniers et a donc décidé de suivre une formation culinaire à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ). De toute évidence, elle est née pour être sur la ligne de feu.

Quand elle ne travaille pas dans une cuisine, elle mange. Quand elle voyage, c’est aussi pour manger. Elle rêve de parcourir le monde et découvrir sans cesse de nouvelles saveurs.

Elle est aujourd’hui sous-chef au restaurant Le Tire-Bouchon et souhaite mettre ses connaissances à niveau ainsi que les approfondir en participant aux Chefs!

Déterminée et de nature émotive, Marie-Catherine, 26 ans, se fera assurément remarquer rapidement.

« Mon objectifs en venant aux Chefs c’est de participer pour le plaisir parce que, pour moi, cuisiner, c’est l’fun, c’est ma passion. Je veux y venir pour tripper et apprendre des autres parce qu’on ne connaît tous pas les mêmes choses. Ce sera très intéressant de voir les styles de tout le monde et d’évoluer à travers ça, de devenir une meilleure cuisinière tout simplement », mentionne-t-elle dans son entrevue à la télévision.