Les Bouchervillois observent l’éclipse solaire

Les Bouchervillois observent présentement, de façon sécuritaire, l’éclipse de Soleil. Le Club d’astronomie amateur de Boucherville et de la Montérégie a invité la population à assister à cet événement, juste en façade de l’église Saint-Famille.

Martine Dupont, présidente, explique que deux télescopes solaires et une jumelle astronomique équipés de filtres solaires sont à la disposition du public curieux. Aussi, les membres du club distribuent aux visiteurs des filtres solaires qu’ils pourront ensuite conserver pour observer une prochaine éclipse. Mme Dupont mentionne qu’il se produit une éclipse solaire aux 18 mois, mais qu’elle ne peut être visible de partout dans le monde.

La lune a commencé à passer entre la terre et le soleil vers 13h30. Dans notre région, le soleil sera caché à 50 p.cent vers 14h30.