Un Bouchervillois engagé dans un projet d’école à Haïti

Les enfants d’un tout petit village isolé dans les montages du sud d’Haïti, une des régions les plus pauvres au monde, peuvent maintenant fréquenter l’école chaque jour grâce à la mobilisation de plusieurs Québécois, dont le Bouchervillois Yvon Savaria. Lorsqu’il a pris sa retraite il y a cinq ans, il a voulu redonner au suivant.

Il n’y a pas si longtemps encore, les enfants de Duverger devaient marcher dans des conditions difficiles, durant près d’une heure, matin et soir, pour se rendre à l’école dans un village voisin. À la suite du tremblement de terre de 2010, les frères Baugé, natifs de cet endroit et qui ont émigré au Québec il y a plusieurs années, ont décidé d’y retourner pour venir en aide à leur communauté.

La première action qu’ils ont faite a été d’amener l’eau potable au village. Une fois le projet réalisé, un deuxième a émergé. Pour aider les gens de cette communauté à atteindre un meilleur avenir, par une instruction accessible et de qualité, ils lancent un projet de construction d’une école primaire. Ils organisent des activités de financement et réussissent rapidement à mobiliser plusieurs Québécois. La construction, selon les normes parasismiques, commence en 2013.

En cours de route, Yvon Savaria, nouvellement retraité, rencontre son ancien collègue de travail Rodrigue Baugé. Les deux hommes deviennent de grands amis. Le Bouchervillois participe à l’inauguration de l’école en novembre 2014. Il croit tellement au projet qu’il s’engage à fond pour le soutenir, car bien que construite, il faut assurer la pérennité de l’école.

« À Haïti, la majorité des écoles sont privées, note M. Savaria. Il faut encore assumer les coûts d’achat du matériel et les salaires des enseignants. Mais progressivement, la gestion de l’école sera transférée aux habitants du village et à l’État.

8 000 $

M. Savaria multiplie les actions et s’engage, sur une période de cinq ans, à financer une fête de fin d’année. Grâce au soutien de sa famille, il remet annuellement entre 600 et 800 $. Il écrit par ailleurs l’histoire de ce grand projet mobilisateur. La vente de son petit livre permet de remettre quelque 6000 $ destinés au soutien de l’école.

Le 7 octobre dernier, il organise un souper-bénéfice dans une école de Boucherville qui rapporte 8000 $. Cette contribution remise à la Fondation QUASUQ contribuera au projet de construction d’une maison d’accueil sur le site de l’école Nouvel Horizon, afin d’y héberger les professeurs qui viennent de villes et villages avoisinants, et qui servira aussi d’accueil aux diverses missions humanitaires qui vont travailler au développement de cette communauté. Au cours de cette soirée, M. Savaria annonce un projet de construction d’une maison des jeunes pour 2019. « Ce dernier projet, encore à l’étape embryonnaire, germait dans ma tête depuis quelque temps déjà, car les jeunes du secondaire n’ont rien à faire après les classes. Lors de ma prochaine visite à Haïti, je vais explorer leurs besoins en termes d’activités qu’ils aimeraient pratiquer. Nous pourrions ensuite discuter avec les représentants de la Maison des jeunes de Boucherville pour voir comment ils pourraient nous aider à encadrer à distance ce projet.»

On peut se procurer le récit de ce projet mobilisateur «Rêver grand, aller loin» au coût de 20 $ en contactant l’auteur à savaria.y@videotron.ca